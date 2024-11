Đặc vụ chiến tranh hóa học thần kinh

Các biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào trạng thái của tác nhân, đường tiếp xúc, và liều.

Tiếp xúc hơi độc với mặt gây ra các hiệu ứng tại chỗ như sụp mi, chảy nước mũi, và co thắt phế quản trong vài giây, tiến triển đến toàn bộ các biểu hiện toàn thân của cường cholinergic.

Tuy nhiên, hít phải hơi có thể gây trụy mạch trong vài giây.

Phơi nhiễm da với chất lỏng trước tiên gây ra các ảnh hưởng tại chỗ (co giật cục bộ, máy cơ, ra mồ hôi). Các tác động toàn thân xảy ra sau một thời gian tiềm ẩn có thể kéo dài tới 18 giờ sau khi tiếp xúc với một giọt rất nhỏ của chất độc thần kinh dòng G hoặc V; thậm chí liều gây tử vong thường mất đến 20 đến 30 phút để gây ra các triệu chứng và dấu hiệu, có thể bao gồm đột ngột ngã quỵ và co giật mà không có dấu hiệu báo trước. Tiếp xúc với da với chất lỏng dạng A có khoảng thời gian tiềm ẩn từ vài giờ đến một hoặc hai ngày.

Bệnh nhân có các thành phần hoặc toàn bộ nhiễm độc cholinergic, hoặc cholinergic (xem bảng Hội chứng nhiễm độc thường gặp và Triệu chứng và điều trị các chất độc cụ thể). Kích thích quá mức và sự mệt mỏi sau đó của hệ thần kinh trung ương dẫn đến sự kích động, hoang mang, bất tỉnh và động kinh, tiến triển thành thất bại của trung tâm hô hấp tại hành tủy. Kích thích quá mức và sự mỏi mệt cuối cùng của các cơ vân tạo ra các sự co giật và máy cơ dẫn đến sự suy nhược và tê liệt. Kích thích quá mức cơ trơn có hoạt tính cholinergic dẫn đến sụp mi, co thắt phế quản và tăng co thắt ruột (với buồn nôn, nôn ói, và chuột rút), và quá mức kích thích các tuyến ngoại tiết gây tăng tiết quá nhiều nước mắt, nước mũi, nước bọt, dịch phế quản, dịch tiêu hóa và vã mồ hôi. Tử vong thường do ngưng thở trung ương, nhưng liệt trực tiếp cơ hoành, co thắt phế quản, và tăng tiết phế quản cũng có thể góp phần.

Các ảnh hưởng lâu dài về thần kinh và hành vi thần kinh cũng có thể xảy ra và bao gồm một hội chứng được gọi là rối loạn tâm thần kinh mạn tính do organophosphate gây ra và bệnh thần kinh mạn tính do organophospho-ester gây ra.