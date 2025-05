Đặc vụ Chiến tranh Hóa chất Vesicant

1. Wattana M, Bey T. Mustard gas or sulfur mustard: an old chemical agent as a new terrorist threat. Prehosp Disaster Med. 2009;24(1):19-31. doi:10.1017/s1049023x0000649x

2. Li C, Srivastava RK, Athar M. Biological and environmental hazards associated with exposure to chemical warfare agents: arsenicals. Ann N Y Acad Sci. 2016;1378(1):143-157. doi:10.1111/nyas.13214