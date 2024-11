tỷ lệ chấn thương thận lên đến 10% trong bệnh nhân chấn thương bụng. Khoảng 65% tổn thương hệ tiết niệu sinh dục liên quan đến thận. Đây là tổn thương phổ biến nhất trong chấn thương hệ tiết niệu sinh dục.

Hầu hết các chấn thương thận (85% đến 90% số trường hợp) là do chấn thương kín, điển hình là do va chạm xe cơ giới, ngã hoặc bị hành hung và ở mức độ thấp. Các tổn thương đi kèm phổ biến nhất là não, hệ thần kinh trung ương, ngực, lách, và gan. Vết thương xuyên thấu thường do vết thương do đạn bắn và thường liên quan đến nhiều vết thương, bao gồm cả ngực, gan, ruột và lá lách.

Mức độ tổn thương thận được phân thành 5 bậc:

Lớp 1: Tụ máu dưới bao và/hoặc đụng dập thận Độ 2: Vết rách sâu ≤ 1 cm không thoát nước tiểu Lớp 3: Vết rách > 1 cm không thoát nước tiểu Lớp 4: Rách liên quan đến hệ thống ống góp có thoát nước tiểu; bất kỳ tổn thương mạch máu thận nào; nhồi máu thận; rách bể thận và/hoặc vỡ niệu quản Độ 5: Thận vỡ hoặc mất mạch máu kèm theo chảy máu; tổn thương mạch máu thận

Chẩn đoán chấn thương thận Đánh giá lâm sàng, bao gồm theo dõi dấu hiệu sinh tồn nhiều lần

Xét nghiệm nước tiểu và hematocrit (Hct)

Nếu nghi ngờ tổn thương vừa hoặc nặng, CT có tiêm thuốc cản quang với hình ảnh pha muộn (thu được khoảng 10 đến 15 phút sau khi bắt đầu chụp) Bệnh nhân bị chấn thương sọ não ổn định về huyết động và có tiểu máu vi thể đơn thuần thường có chấn thương thận nhẹ không cần phẫu thuật sửa chữa; do đó, CT là không cần thiết. Cận lâm sàng để chẩn đoán cần có Hct và xét nghiệm nước tiểu. Chẩn đoán chấn thương thận mức độ cao nên được nghi ngờ ở bất kỳ bệnh nhân nào sau khi chấn thương với một hoặc nhiều dấu hiệu sau: Đáiu máu vi thể kèm theo hạ huyết áp (huyết áp tâm thu < 90 mmHg)

Đái máu đại thể

Cơ chế chấn thường liên quan đến ngã cao hoặc một tai nạn xe cộ tốc độ cao

dấu thắt dây an toàn trên da

Đau bụng lan toả

Chấn thương trực tiếp vào thắt lưng

Gãy xương sườn dưới hoặc cột sống Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông hoặc có bất thường thận bẩm sinh có thể bị đái máu đại thể sau chấn thương nhẹ. Khi chẩn đoán hình ảnh được chỉ định, CT có tiêm thuốc cản quang nên được sử dụng để xác định mức độ tổn thương thận và xác định các tổn thương các tạng trong ổ bụng phối hợp và biến chứng, bao gồm xuất huyết sau phúc mạc và rò nước tiểu. Hình ảnh bị trì hoãn nên được thực hiện khoảng 10 đến 15 phút sau khi nghiên cứu ban đầu. CT rất quan trọng để xác định và phân loại tổn thương thận, xác định tổn thương hệ thống ống góp hoặc tổn thương nối niệu quản và xác định tổn thương trong ổ bụng. Ngọc trai & cạm bẫy Với vết thương xuyên thấu vào bụng và ngực dưới, CT được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân đái máu vi thể hoặc đại thể. Ngoài ra, chụp động mạch có thể được chỉ định để đánh giá chảy máu kéo dài hoặc chảy máu muộn, có thể xảy ra với tổn thương mạch máu, rò động tĩnh mạch hoặc giả phình mạch. Chấn thương thận ở trẻ em được đánh giá tương tự, ngoại trừ tất cả trẻ em bị chấn thương do vật tầy mà xét nghiệm nước tiểu cho thấy > 50 hồng cầu (RBC)/trường năng lượng cao đều cần chẩn đoán hình ảnh. Bởi vì trẻ em duy trì trương lực mạch máu cao hơn so với người lớn, trẻ có thể duy trì huyết áp mặc dù mất máu đáng kể.

Điều trị chấn thương thận Nghỉ ngơi tại giường nghiêm ngặt và, đối với bệnh nhân nhập viện, theo dõi chặt chẽ các sinh hiệu

Phẫu thuật sửa chữa hoặc can thiệp chụp động mạch đối với một số chấn thương thận cấp cao sâu và nặng nhất Hầu hết các chấn thương thận do vật tầy, bao gồm tất cả các chấn thương độ 1 và độ 2 và hầu hết là độ 3 và độ 4, có thể được xử trí an toàn mà không cần phẫu thuật; hầu hết bệnh nhân độ 1 hoặc độ 2 và một số bệnh nhân độ 3 có thể được xuất viện. Bệnh nhân nên được duy trì nghỉ ngơi tại giường nghiêm ngặt cho đến khi hết tiểu máu. Can thiệp nhanh chóng là cần thiết cho bệnh nhân với những điều sau đây: Chảy máu liên tục (bắt buộc phải điều trị nhằm hạn chế mất máu)

Tụ máu quanh thận lan toả

Tổn thương cuống thận hoặc các tổn thương lớn ở mạch thận khác

Ngắt đoạn nối bể thận niệu quản Can thiệp có thể bao gồm phẫu thuật, đặt stent, hoặc can thiệp mạch chọn lọc. Vết thương thận thường yêu cầu phẫu thuật, mặc dù điều trị bào tồn có thể thích hợp cho bệnh nhận có phân độ tổn thương trên CT thấp, huyết áp ổn định và không có tổn thương cơ quan trong ổ bụng phối hợp cần phải phẫu thuật.