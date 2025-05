Cnidaria (Coelenterates, như sứa biển và rạn san hô biển) đốt

Loại bỏ xúc tu

Điều trị triệu chứng

Các loại nước rửa khác nhau để điều trị đau và loại bỏ nematocysts, tùy thuộc vào động vật cụ thể

Điều trị nọc của Cnidaria bao gồm loại bỏ các xúc tu bằng kẹp (tốt nhất) hoặc ngón tay (găng tay đôi nếu có thể) và rửa tự do để loại bỏ các tế bào khó nhìn thấy. Loại nước rửa khác nhau tùy theo sinh vật đốt (1):

Đối với các con sứa sống ở vùng nước không nhiệt đới và đối với san hô, nước biển có thể được sử dụng.

Đối với các con sứa sống trong nước nhiệt đới, có thể sử dụng nước rửa giấm và nước biển. Không nên sử dụng nước ngọt vì nó có thể kích hoạt các nang tuyến trùng không được thải ra ngoài.

Đối với các sứa hộp, dấm ức chế nematocysts và được sử dụng như rửa ban đầu nếu có, tiếp theo là rửa nước biển. Không nên sử dụng nước ngọt vì nó có thể kích hoạt các nang tuyến trùng không được thải ra ngoài.

Đối với những con Portoguese man -of-war, nước biển có thể được sử dụng. Giấm không nên được sử dụng vì nó có thể kích hoạt nematocysts chưa được thải ra.

Bất kỳ tình trạng khó thở hoặc thay đổi mức độ ý thức nào, dù nhẹ đến đâu, cũng là trường hợp cấp cứu nội khoa, cần phải đưa đến trung tâm y tế và có thể phải điều trị sốc phản vệ.

Các triệu chứng cục bộ nhẹ được điều trị hỗ trợ. Đau do các sứa biển lớn, thường ngắn, có thể được giảm bằng baking soda trong dung dịch 50:50 được bôi lên da. Việc ngâm vùng bị thương tổn trong bồn nước ấm (105 đến 110° F) đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm đau, tương tự như thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID). Đối với đau nặng, opioid được ưa thích hơn. Co cứng cơ có thể được điều trị với benzodiazepine. Truyền dịch tĩnh mạch và epinephrine có thể được cung cấp nếu sốc tiến triển. Kháng độc tố có sẵn đối với các nọc độc của sứa hộp C. fleckeri nhưng không phải cho các loài ở Bắc Mỹ.

Sứa Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ Robert S. Porter cung cấp.

Nên dự phòng uốn ván (xem bảng Dự phòng uốn ván trong xử trí vết thương thông thường).

Viêm da do tắm biển Phát ban người tắm biển đau nhói, ngứa, phát ban mủ này ảnh hưởng đến người bơi lội ở một số vị trí ở Đại Tây Dương (ví dụ Florida, Caribbean, Long Island). Đó là do mẫn cảm với từ ấu trùng của hải quỳ (ví dụ, Edwardsiella lineate) hoặc rận biển thimble jellyfish (Linuche unguiculata). Phát ban xuất hiện nơi bộ đồ tắm chạm vào da. Những người tiếp xúc với ấu trùng nên tắm sau khi cởi đồ bơi. Các biểu hiện da có thể được điều trị bằng kem dưỡng da hydrocortisone, và nếu cần thiết, một thuốc kháng histamin uống. Các phản ứng nặng hơn có thể cần phải bổ sung prednisone đường uống hoặc tĩnh mạch.