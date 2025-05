Các vết cắn do nhện

Vết cắn của nhện nâu phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Một số vết cắn ban đầu không đau, nhưng đau luôn xuất hiện trong vòng 30 đến 60 phút trong mọi trường hợp, và có thể rất nghiêm trọng và lan rộng toàn bộ chi. Khu vực vết cắn có các hiện tượng xung huyết, xuất huyết và có thể ngứa. Ngứa toàn thân cũng có thể xuất hiện. Một mụn nước trung tâm có thể hình thành tại vết cắn, thường được bao quanh bới vết xuất huyết (hình bia bắn). Tổn thương này có thể rất giống với viêm da mủ hoại thư. Mụn nước trung tâm trở nên lớn hơn, chứa máu, sau đó vỡ ra để lại vết loét. Vảy đen hình thành trên vết loét và cuối cùng bong ra.

Nhện nâu ẩn dật cắn Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ Thomas Arnold cung cấp.

Hầu hết các vết cắn chỉ để lại sẹo nhỏ tại chỗ, nhưng một số lại gây ra sự phá hủy mô rất sâu, có thể ảnh hưởng đến lớp cơ. Loxoscelism, một hội chứng nhiễm độc hệ thống, có thể không được phát hiện cho đến 24 đến 72 giờ sau khi bị cắn và không phổ biến, nhưng phổ biến hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các tác dụng toàn thân (ví dụ: sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn ói, đau khớp, đau cơ, phát ban toàn thân, co giật, hạ huyết áp, đông máu rải rác trong lòng mạch [DIC], giảm tiểu cầu, tan máu, suy thận) là nguyên nhân gây ra tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo.

Nhện góa phụ vết cắn thường gây ra đau ngay lập tức, đau kiểu đau nhói. Đau có thể được mô tả như cảm giác tê bì, và có thể không tương xứng với tổn thương trên lâm sàng. Trong vòng 1 giờ sau khi tiếp xúc nọc độc, có thể cảm giác đau trở thành cố định, liên tục, vã mồ hôi, đỏ da, và nổi da gà tại vết cắn. Đôi khi có các triệu chứng của các cơ quan xa và/hoặc toàn thân.

Nhiễm nọc nhện góa được phân loại thành các mức nhẹ, trung bình và nặng.

Nhẹ: Đau giới hạn ở chỗ cắn, các dấu hiệu sinh tồn bình thường

Vừa: Vã mồ hôi và nổi da gà ở khu vực vết cắn, đau do co các cơ thân mình, dấu hiệu sinh tồn bình thường

Nặng (còn được gọi là latrodectism): Vã mồ hôi ở các vị trí xa vết cắn; đau do co mạnh nhiều nhóm cơ lớn của thân mình; cao huyết áp và nhịp tim nhanh; thường nhức đầu, buồn nôn, và nôn

Latrodectism, hội chứng toàn thân do các thành phần gây độc thần kinh trong nọc gây ra bởi vết cắn của nhện góa phụ, biểu hiện như bồn chồn, lo lắng, đổ mồ hôi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, tăng huyết áp, tăng tiết nước bọt, suy nhược, phát ban lan tỏa, ngứa, sụp mi, phù, suy hô hấp, tăng nhiệt độ da trên vùng bị ảnh hưởng, đau quặn và co cứng cơ ở bụng, vai, ngực và lưng. Đau bụng có thể ở mức độ nặng và giống như đau bụng cấp trong ngoại khoa, trong bệnh dại hay uốn ván. Các triệu chứng thường hết sau khoảng 1 đến 3 ngày, nhưng những cơn co cơ, hiện tượng dị cảm, cảm giác lo lắng, mệt yếu có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng.

Tarantula vết cắn rất hiếm xuất hiện và không độc với các loài tarantulas ở bắc và nam Mỹ (loài mới). Tuy nhiên, sự kích động của con nhện có thể khiến nó ném các sợi lông giống như kim. Các sợi lông giống như các dị nguyên trong da và mắt và có thể kích hoạt giải phóng các hạt trong tế bào mast và gây ra phản ứng phản vệ (ví dụ, nổi mày đay, phù mạch, co thắt phế quản, tụt huyết áp) ở những người nhạy cảm, thường là những người nuôi vật nuôi, tiếp xúc với nhện hàng ngày. Các loài Tarantula có nguồn gốc từ các lục địa không thuộc châu Mỹ ("Old-World " giống nhện) được thỉnh thoảng giữ như vật nuôi. Chúng hung dữ hơn những loài tarantulas mới, không có các sợi lông giống mũi kim, nhưng có thể có độc.