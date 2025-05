Cá đuối gai độc đốt

Triệu chứng chính là đau dữ dội ngay lập tức. Mặc dù thường bị giới hạn ở vùng bị thương, cơn đau có thể lan nhanh, đạt cường độ cao nhất trong < 90 phút; trong đa số trường hợp, đau dần dần giảm từ 6 đến 48 giờ nhưng thỉnh thoảng kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Ngất xỉu, yếu, buồn nôn, và lo lắng là phổ biến và có thể do một phần là do giãn mạch ngoại vi. Viêm bạch huyết, nôn, tiêu chảy, đổ mồ hôi, co thắt toàn bộ, đau vùng bẹn hoặc nách, suy hô hấp, và tử vong đã được báo cáo.

Vết thương thường bị lởm chởm, chảy máu tự do, và thường bị nhiễm bẩn vảy của con vật. Các cạnh của vết thương thường bị đổi màu, và một số mô tại chỗ có thể bị phá hủy. Nói chung, có sưng. Các vết thương hở có thể bị nhiễm trùng.