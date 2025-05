Cách cưa tròn móng

Nhiễm trùng (hiếm khi)

Chấn thương nhẹ ở giường móng do thiết bị cưa tròn

Bệnh nhân thường bị mất một móng có tụ máu dưới móng, nhưng điều này là do tụ máu chứ không phải do cưa tròn. Móng sau đó lại mọc lên nhưng có thể bị biến dạng nếu giường móng bị tổn thương do vết thương ban đầu. Việc tiếp xúc vô ý của thiết bị cưa tròn với giường móng gây đau nhưng không đủ gây tổn thương để tạo ra biến dạng móng.