Metronidazole và tinidazole

Nghiên cứu sinh sản với metronidazole ở một số loài động vật cho thấy tăng nguy cơ hoạt động gây ung thư. Không có nghiên cứu đối chứng có ý nghĩa và đầy đủ đã được thực hiện ở phụ nữ có thai. Hầu hết các nghiên cứu trên người không cho thấy nguy cơ ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc các tác dụng bất lợi khác đối với thai nhi tăng lên sau khi sử dụng metronidazole trong thai kỳ; tuy nhiên, trong một số nghiên cứu, sứt môi (có hoặc không có hở hàm ếch) đã được báo cáo ở trẻ sơ sinh của những phụ nữ dùng metronidazole trong ba tháng đầu của thai kỳ. Một số chuyên gia khuyên nên tránh dùng metronidazole trong ba tháng đầu, mặc dù hướng dẫn điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) chỉ ra rằng có thể sử dụng một liều 2 g ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ để điều trị bệnh do trichomonas.

Metronidazole xâm nhập vào sữa mẹ; sử dụng trong thời kỳ cho con bú sữa mẹ không được khuyến cáo.

Có ít dữ liệu về việc sử dụng tinidazole trong thời kỳ mang thai, nhưng vì các nghiên cứu trên động vật cho thấy nguy cơ vừa phải nên tránh sử dụng tinidazole trong thời kỳ mang thai. Nên hoãn cho con bú 72 giờ sau khi uống một liều tinidazole 2g.