Kháng sinh Polypeptide: Bacitracin, Colistin, Polymyxin B

Polypeptide được sử dụng cho một số loại nhiễm trùng (xem bảng Một số ứng dụng lâm sàng của Polypeptides).

Bacitracin được sử dụng chủ yếu tại chỗ cho

Nhiễm trùng da bề mặt do Staphylococcus aureus

Polymyxin B và colistin chứng minh hoạt tính diệt khuẩn phụ thuộc vào phơi nhiễm nhanh in vitro (tỷ lệ diện tích dưới đường cong nồng độ-thời gian/nồng độ ức chế tối thiểu [AUC/MIC] dự đoán tốt nhất khả năng tiêu diệt) chống lại

Hầu hết các trực khuẩn gram âm hiếu khí và tùy ý, bao gồm các loài Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter (1, 2)

Những loại kháng sinh này không có tác dụng chống lại các loài Proteus, Providencia, Burkholderia và Serratia cũng như một số vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, bao gồm Bacteroides fragilis và vi khuẩn gram dương.

Polymyxin B và colistin chỉ nên được sử dụng khi không có lựa chọn nào ít độc hại hơn. Một số phối hợp beta-lactam cộng với thuốc ức chế mới hơn được ưu tiên hơn liệu pháp có polymyxin bất cứ khi nào có thể. Do kết quả lâm sàng kém, tỷ lệ độc tính cao và các phương pháp xét nghiệm MIC không đáng tin cậy, Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng thí nghiệm đã loại bỏ tất cả các điểm dừng "nhạy cảm" đối với polymyxin và hiện chỉ xác nhận "trung gian" là điểm dừng thấp nhất có thể có. Hơn nữa, do hoạt tính đặc biệt kém ở phổi, những kháng sinh này không nên được xem xét dùng để điều trị viêm phổi.

