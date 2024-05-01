Chloramphenicol được hấp thu tốt qua đường uống. Điều trị bằng đường tiêm nên là đường tĩnh mạch.

Chloramphenicol được phân bố rộng rãi trong các dịch cơ thể, kể cả dịch não tủy và được bài tiết qua nước tiểu. Do chuyển hoá trong gan, chloramphenicol hoạt tính không tích tụ khi có suy thận.