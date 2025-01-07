Quan sát một con giun trưởng thành di chuyển dưới kết mạc mắt

Xác định một con giun trưởng thành được lấy ra khỏi mắt hoặc da

Xác định và định lượng vi ấu trùng trong máu bằng kính hiển vi hoặc PCR định lượng

nên nghi ngờ Loiasis ở những người nhập cư hoặc những người đi du lịch có tiền sử bị phơi nhiễm trong một vùng lưu hành và những người có biểu hiện giun mắt, nốt sưng Calabar, hoặc tăng bạch cầu ái toan ngoại biên không giải thích được.

Thỉnh thoảng, chẩn đoán loiasis được xác nhận bằng cách quan sát giun trưởng thành di chuyển dưới kết mạc hoặc bằng cách xác định giun sau khi nó được lấy ra khỏi mắt hoặc da.

Kính hiển vi phát hiện vi giun chỉ trong máu ngoại vi thiết lập chẩn đoán; cần định lượng số lượng vi giun chỉ lọc trên một ml máu. Các mẫu máu nên được lấy từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, khi mức vi giun chỉ là cao nhất.

Nhiều xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể không phân biệt Loa loa từ các bệnh nhiễm giun chỉ khác. Các xét nghiệm kháng thể đặc hiệu cho bệnh Loa Loa đã được phát triển, nhưng các xét nghiệm này không được phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, xét nghiệm huyết thanh dương tính không phân biệt được nhiễm bệnh trong quá khứ và hiện tại. Xét nghiệm PCR định lượng thời gian thực (qPCR) để xác nhận chẩn đoán và xác định số lượng vi ấu trùng hiện có ở phòng thí nghiệm ký sinh trùng, Viện Y tế Quốc gia.

Người dân ở các vùng lưu hành bệnh Loiasis tại Châu Phi nên được xét nghiệm bệnh Loa loa trước khi điều trị bằng diethylcarbamazine hoặc ivermectin để điều trị các bệnh lý khác vì những loại thuốc này có thể gây ra tác dụng bất lợi đáng kể ở những người mắc bệnh do Loa loa. Nếu được điều trị bằng diethylcarbamazine hoặc ivermectin, những người có ≥ 8000 vi ấu trùng Loa loa/mL máu có nguy cơ mắc bệnh não có khả năng gây tử vong, do giải phóng kháng nguyên từ vi ấu trùng chết.