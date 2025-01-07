skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Bệnh do dirofilaria

(Nhiễm giun tim chó)

TheoChelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Xem xét bởiChristina A. Muzny, MD, MSPH, Division of Infectious Diseases, University of Alabama at Birmingham
Đã xem xét/Đã chỉnh sửa đã sửa đổi Thg 1 2025
Bệnh do Dirofilaria là bệnh nhiễm giun tròn (giun) Dirofilaria immitis (giun tim ở chó) hoặc các loài Dirofilaria khác, được lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh.

Người mắc bệnh dirofilariasis có triệu chứng là rất hiếm, nhưng ấu trùng có thể hoá nang ở nhu mô phổi và tạo thành các nốt ở đó, một số trường hợp hiếm, ấu trùng tạo kén ở mắt, não hoặc tinh hoàn.

Bệnh nhân có thể bị đau ngực, ho, và thỉnh thoảng bị ho ra máu. Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng, và một nốt u phổi có thể gợi ý khối u chỉ được phát hiện trong quá trình chụp X-quang ngực thường quy.

Bệnh được chẩn đoán bằng mô bệnh học khối tổn thương.

Thuốc diệt giun không được chỉ định, bệnh tự giới hạn.

(Xem thêm Tiếp cận bệnh ký sinh trùngTổng quan về nhiễm giun chỉ.)

