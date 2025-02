Các chủng Cryptosporidium gây bệnh cho nhiều loài động vật. Cryptosporidium parvum và C. hominis (trước đây gọi là C. parvum genotype 1) là các nguyên nhân chính gây nhiễm cryptosporidiosis ở người. Các ca nhiễm C. felis, C. meleagridis, C. canis và C. muris cũng đã được báo cáo. Ăn phải ngay cả một số lượng tương đối nhỏ kén hợp tử cũng có thể dẫn đến bệnh. Nhiễm cryptosporidium bắt nguồn từ:

Ăn các thực phẩm và uống nước bị nhiễm phân có chứa mầm bệnh (thường là nước trong bể bơi công cộng và khu dân cư, bồn nước,bồn nước nóng, công viên nước, hồ hoặc suối)

Tiếp xúc trực tiếp người - người

Lây truyền bệnh

Bệnh do Cryptosporidium là bệnh lưu hành trên toàn thế giới và là nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy nặng vừa phải ở châu Phi cận Sahara và Nam Á (1).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ước tính rằng hàng năm có khoảng 823.000 trường hợp bị bệnh do cryptosporidium ở Hoa Kỳ, trong đó khoảng 10% là do du lịch quốc tế (xem CDC: Yellow Book 2024: Cryptosporidiosis). Tại Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2017, đã có 444 đợt bùng phát bệnh do cryptosporidium được báo cáo, dẫn đến 7.465 trường hợp ở 40 tiểu bang và Puerto Rico. Số vụ bùng phát được báo cáo tăng trung bình 13% mỗi năm, có khả năng là do việc sử dụng các chẩn đoán phân tử tăng lên. Các nguyên nhân hàng đầu bao gồm nuốt phải nước bị ô nhiễm trong hồ bơi hoặc sân chơi dưới nước, tiếp xúc với gia súc bị nhiễm bệnh và tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh trong môi trường chăm sóc trẻ em (2). Tại Milwaukee, Wisconsin, > 400.000 người bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch bệnh qua đường nước vào năm 1993, khi nguồn cung cấp nước của thành phố bị ô nhiễm bởi nước thải trong những trận mưa xuân khi hệ thống lọc không hoạt động chính xác (3).

Trẻ em, khách du lịch nước ngoài, bệnh nhân suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm cryptosporidiosis có tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Bùng phát dịch có thể xảy ra ở các trung tâm chăm sóc ban ngày. Số lượng kén hợp tử cần thiết gây nhiễm bệnh ít, sự bài tiết kén hợp tử kéo dài, sự đề kháng của kén với clo, và kích thước kén nhỏ gia tăng mối quan tâm về các bể bơi có trẻ em dùng tã lót sử dụng.

Tiêu chảy nặng, mạn tính vì bệnh do cryptosporidium là một vấn đề ở bệnh nhân nhiễm HIV, đặc biệt là những người chưa được điều trị bằng thuốc kháng retrovirus (ART).