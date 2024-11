Chấn thương do phun cao áp

Tiên lượng về bệnh nhân bị chấn thương do HPI phụ thuộc vào vật liệu bị phun. Sơn và dung môi gây ra những tổn thương nặng nề nhất và dẫn đến tiên lượng xấu nhất. Lực tiêm cũng ảnh hưởng đến tiên lượng: Dự kiến sẽ ít bị chấn thương hơn khi áp lực phun thấp hơn và có nhiều chấn thương hơn khi áp lực cao hơn.

Tỷ lệ cắt cụt chi đối với các chấn thương do HPI được báo cáo là cao từ 50 đến 80% nếu vết thương liên quan đến dung môi. Bệnh nhân nên được cảnh báo rằng đau tại chỗ vĩnh viễn, dị cảm, không dung nạp nóng và lạnh và co rút vết thương gây tàn tật vĩnh viễn có thể do chấn thương do HPI.