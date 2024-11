Bằng chứng dựa trên Y học và hướng dẫn lâm sàng

Câu hỏi cần phải cụ thể. Các câu hỏi cụ thể thường được đề cập đến trong các tài liệu y học. Một câu hỏi được thiết kế tốt chỉ rõ quần thể, can thiệp (xét nghiệm chẩn đoán, điều trị), so sánh (điều trị A vs điều trị B) và kết cục. "Cách tốt nhất để đánh giá người bị đau bụng là gì?" không phải là một câu hỏi quá hữu ích để theo đuổi trong y văn. Một câu hỏi cụ thể hơn và cụ thể hơn có thể là " CT hay siêu âm tốt hơn để chẩn đoán viêm ruột thừa ở nam giới 30 tuổi bị đau bụng cấp?"