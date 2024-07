Vật động trị liệu (PT)

Trước khi tiến hành các bài tập di chuyển, bệnh nhân phải có khả năng đứng vững. Các bài tập thăng bằng thường được tiến hành cùng thanh song song, còn chuyên viên vận động trị liệu đứng ở trước hoặc ngay sau bệnh nhân. Bệnh nhân vừa giữ thay song song, vừa thay đổi trọng tâm từ bên này sang bên kia và trước ra sau. Khi bệnh nhân đã đứng vững, họ bắt đầu có thể tập các bài tập di chuyển.

Hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình đi lại

Đi lại là một trong những mục tiêu chính của phục hồi chức năng. Nếu có yếu cơ hoặc co cứng cơ, có thể sử dụng dụng cụ chỉnh hình (nẹp). Các bài tập di chuyển thường bắt đầu bằng thanh song song; tới khi bệnh nhân có sự cải thiện, họ sử dụng khung tập đi, nạng hoặc gậy, rồi sau đó tự đi bộ mà không cần dụng cụ trợ giúp. Một số bệnh nhân được đeo đai hỗ trợ giúp phòng ngã. Bất cứ ai hỗ trợ bệnh nhân đi lại nên biết cách hỗ trợ họ một cách chính xác (xem hình Hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình đi lại).

Ngay khi bệnh nhân có thể đi lại an toàn trên bề mặt bằng phẳng, họ có thể bắt đầu được hướng dẫn leo cầu thang hoặc băng qua lề đường nếu bệnh nhân cần đến một trong hai kỹ năng này. Bệnh nhân sử dụng khung đi bộ phải học các kỹ thuật đặc biệt để leo cầu thang và băng qua lề đường. Khi leo lên cầu thang, bắt đầu bước lên bằng chân lành, bước xuống bằng chân liệt. Trước khi xuất viện, nhân viên xã hội hoặc chuyên viên hoạt động trị liệu nên sắp xếp việc lắp đặt các lan can an toàn dọc cầu thang trong nhà bệnh nhân.