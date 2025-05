Phục hồi chức năng di chuyển

Điều tiết phần chi còn lại đề cập đến quá trình chuẩn bị phần chi còn lại để chuẩn bị cho việc sử dụng bộ phận giả và bao gồm chăm sóc da, vật lý trị liệu và kiểm soát đau. Những biện pháp này giúp thúc đẩy quá trình co rút tự nhiên phải xảy ra trước khi có thể sử dụng chân giả (xem Chuẩn bị cho việc dùng chân tay giả). Chỉ sau vài ngày được điều tiết, thể tích của phần chi còn lại có thể đã giảm đi rất nhiều. Băng thun giãn hoặc băng thun đeo 24 giờ/ngày có thể giúp làm thon gọn phần chi còn lại và ngăn ngừa phù nề (xem Phù nề phần chi còn lại). Bộ đeo gây co rút dễ sử dụng, nhưng băng được lựa chọn nhiều hơn vì chúng có thể kiểm soát tốt hơn lực và vị trí đặt áp lực. Tuy nhiên, việc sử dụng băng cao su đòi hỏi kỹ năng, và cần buộc chặt lại mỗi khi chúng bị lỏng.

Tập di chuyển sớm với chi giả tạm thời sẽ tạo các thuận lợi sau:

Cho phép bệnh nhân hoạt động

Tăng tốc độ co rút của chi còn lại

Tránh tình trạng co cứng

Giảm đau do hội chứng chi ma

Mỏm cụt của bộ phận nối dài (khung bên trong hoặc bộ xương của bộ phận giả) phải vừa khít với phần chi còn lại – có thể thực hiện được nhờ quy trình sản xuất và thiết kế được vi tính hóa hiện đại. Có sẵn nhiều mô hình chi giả tạm thời có ổ cắm trụ có thể điều chỉnh được. Bệnh nhân có chi giả tạm thời có thể bắt đầu tập với thanh song song và tiến tới đi bộ bằng nạng hoặc gậy tới khi có chi giả vĩnh viễn.

Chi giả vĩnh viễn phải có trọng lượng nhẹ và bảo đảm tính an toàn cũng như nhu cầu sử dụng của bệnh nhân. Nếu bộ phận giả được thực hiện trước khi chi còn lại ngừng co lại thì có thể cần phải điều chỉnh. Do đó, việc sản xuất chi giả vĩnh viễn thường bị trì hoãn vài tuần cho đến khi mỏm cụt dừng co rút hoàn toàn. Đối với hầu hết các bệnh nhân lớn tuổi bị cắt cụt dưới đầu gối, tốt nhất nên sử dụng bộ phận giả chịu lực của gân xườn bánh chè với mắt cá chân vững chắc, bàn chân có gót đệm và hệ thống treo vòng bít trên xương bánh chè. Trừ khi bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt, không nên sử dụng chi giả dưới gối nối với đùi và đai lưng do nặng và cồng kềnh. Đối với những người bị cắt cụt trên đầu gối, có một số phương án khóa đầu gối tùy theo kỹ năng và mức độ hoạt động của bệnh nhân. Một số công nghệ mới hơn bao gồm khớp nối đầu gối và khớp cổ chân được điều khiển bởi bộ vi xử lý cho phép bệnh nhân điều chỉnh chuyển động khi cần thiết.