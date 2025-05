Phục hồi chức năng đột quỵ

Co cứng là tình trạng có thể tiến triển ở một số bệnh nhân đột quỵ. Co cứng là tình trạng gia tăng trương lực cơ phụ thuộc, ngoài ý muốn và tăng dần, gây cản trở các động tác (1). Co cứng cơ gây đau và hạn chế vận động. Co cứng cơ duỗi khớp gối có thể khiến khớp gối bị khóa cứng khi đứng, hoặc gây ra hiện tượng quá duỗi, cần đến nẹp khớp gối có điểm giới hạn duỗi. Kháng trở tác động lên các cơ co cứng quanh xương bánh chè có thể gây rung giật mắt cá, tình trạng này có thể được hạn chế thông qua việc đeo nẹp cổ chân không có bộ phận lò xo.

Co cứng tư thế gấp tiến triển chủ yếu tại bàn tay và cổ tay bên liệt. Khi có tình trạng co cứng tư thế gấp, nếu bệnh nhân không được tập các bài tập tầm vận động vài lần/ngày, tình trạng này sẽ tiến triển nhanh chóng dẫn đến đau và gây khó khăn trong việc vệ sinh của bệnh nhân. Bệnh nhân và người chăm sóc được dạy thực hiện các bài tập này và điều này rất được khuyến khích. Nẹp cổ tay cũng có thể có ích, đặc biệt là khi đeo về đêm. Nên sử dụng các loại nẹp dễ đeo và dễ vệ sinh.

Liệu pháp nhiệt nóng hoặc nhiệt lạnh có thể tạm thời làm giảm tình trạng co cứng và gây giãn cơ. Bệnh nhân liệt nửa người có thể được dùng thuốc benzodiazepin để giảm thiểu lo lắng và lo lắng, đặc biệt trong giai đoạn đầu phục hồi chức năng, nhưng không làm giảm tình trạng co cứng. Tuy nhiên, không nên sử dụng benzodiazepine để điều trị lâu dài nhằm giảm tình trạng co cứng. Các loại thuốc như baclofen và tizanidine có thể được sử dụng để điều chỉnh tình trạng co cứng. Tiêm độc tố botulinum tại chỗ và bảo tồn hóa học bằng tiêm phenol thường được sử dụng để giúp kiểm soát tình trạng co cứng và ngăn ngừa co rút.