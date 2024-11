Hoạt động trị liệu (OT)

Có thể khởi đầu hoạt động trị liệu ngay từ khi bệnh nhân được giới thiệu tới các đơn vị chuyên khoa phục hồi chức năng. Giấy giới thiệu nên ghi chi tiết, bao gồm phần tiền sử mô tả sơ lược (thời gian và loại bệnh hoặc tổn thương), thiết lập các mục tiêu điều trị (các mục tiêu trong tập luyện chức năng sinh hoạt tăng cường). Danh sách các bác sỹ chuyên về hoạt động trị liệu có thể được lấy từ các hãng bảo hiểm, các bệnh viện địa phương, các tổ chức hoạt động trị liệu công lập, hoặc Hiệp hội Trị liệu Nghề nghiệp Hoa Kỳ.

Bệnh nhân được đánh giá về những hạn chế cần can thiệp và về những điểm mạnh có thể được sử dụng bù trừ cho những điểm yếu. Những hạn chế này nằm ở chức năng vận động, cảm giác, nhận thức hoặc chức năng tâm lý. Bác sỹ khám lâm sàng sẽ xác định hoạt động nào (làm việc, giải trí, giao tiếp xã hội, học tập) là hoạt động mà bệnh nhân muốn hoặc cần trợ giúp. Bệnh nhân có thể cần được trợ giúp ở trong các loại hình hoạt động chung, hoặc một hoạt động cụ thể nào đó (ví dụ, đi nhà thờ), hoặc họ có thể cần được tạo động lực để tiến hành một hoạt động nào đó.

Các bác sĩ chuyên khoa có thể sử dụng các bảng lượng giá để hỗ trợ cho quá trình đánh giá. Hiện có sẵn một số thang đo chức năng khác nhau và việc sử dụng chúng tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, các lĩnh vực chức năng cụ thể cần đánh giá và bối cảnh lâm sàng. Các ví dụ bao gồm Chỉ số Barthel, Chỉ số Katz, Biện pháp độc lập về chức năng (FIM) và Hệ thống thông tin đo lường kết quả được báo cáo của bệnh nhân (PROMIS). Bệnh nhân được hỏi về khả năng di chuyển của họ; lục địa; khả năng mặc quần áo, đi vệ sinh, di chuyển tư thế, cho ăn, đi lại và giao tiếp; vai trò xã hội và gia đình; thói quen; và hệ thống hỗ trợ xã hội. Cần xác định tính sẵn có của các nguồn lực như các chương trình và dịch vụ cộng đồng, các nhân viên phục vụ. Điểm cao hơn trên Barthel, Katz, FIM hoặc PROMIS cho thấy mức độ độc lập cao hơn.

Các chuyên gia hoạt động trị liệu cũng có thể đánh giá về các nguy hiểm trong thiết kế nhà cửa và đưa ra các khuyến nghị để đảm bảo an toàn tại nhà (như tháo dỡ thảm, tăng ánh sáng cho hành lang và nhà bếp, chuyển đèn đầu giường vào trong tầm với khi nằm trên giường, đặt ảnh gia đình trên cửa để giúp bệnh nhân nhận ra phòng của họ).

Xác định thời điểm nhiều nguy cơ khi tập lái xe trở lại, và thường nên để các chuyên gia hoạt động trị liệu đã được tập huấn chuyên sâu tiến hành tập luyện lái xe cho bệnh nhân. Những thông tin hữu ích với người lái xe cao tuổi và người chăm sóc họ khi có khiếm khuyết khả năng lái xe có tại American Occupational Therapy Association and the American Association for Retired Persons (xem thêm The Older Driver).