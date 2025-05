Thuốc ở dạng gói hoặc dạng viên nén

Thuốc dạng viên nén cũng tương tự như thuốc dạng gói; nó được tìm thấy khi con nghiện bị bắt giữ bởi cơ quan pháp luật khi nuốt các gói thuốc để tránh phát hiện. Đôi khi các gói thuốc được đặt trong trực tràng hoặc âm đạo. Thuốc dạng viên nén thường bao gồm một lượng thuốc nhỏ hơn nhiều so với thuốc dạng gói, nhưng các loại ma túy thường được bọc ít an toàn hơn, do đó quá liều vẫn là mối quan tâm.