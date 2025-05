Ngộ độc rượu và hội chứng cai

Bệnh nhân bị cai rượu nặng hoặc chứng hoang tưởng nên được điều trị trong đơn vị hồi sức tích cực cho đến khi những triệu chứng này giảm đi. Điều trị có thể bao gồm

Thiamin đường tĩnh mạch để ngăn ngừa bệnh não Wernicke

Benzodiazepin hoặc phenobarbital để kiểm soát kích động và/hoặc co giật

Thiamin 100 mg đường tĩnh mạch được dùng để ngăn ngừa bệnh não Wernicke.

Người lạm dụng rượu có thể dung nạp chéo với một số thuốc thông thường được sử dụng để điều trị cai nghiện (ví dụ, các thuốc benzodiazepine).

Benzodiazepine là thuốc cơ bản. Liều dùng và đường dùng phụ thuộc vào mức độ kích động, dấu hiệu sinh tồn và tình trạng ý thức. Diazepam, cho 5 đến 10 mg IV hoặc uống mỗi giờ cho đến khi triệu chứng dịu xuống, là điều trị khởi đầu; lorazepam từ 1 đến 2 mg tĩnh mạch hoặc uống là một lựa chọn thay thế. Chlordiazepoxide 50 đến 100 mg mỗi 4 đến 6 giờ, sau đó giảm dần liều, là liệu pháp thay thế cũ hơn có thể dùng đối với các trường hợp cai nghiện nhẹ hơn.

Phenobarbital 10 mg/kg (trọng lượng cơ thể lý tưởng) đường tĩnh mạch có thể được sử dụng thay thế hoặc phối hợp với benzodiazepin nếu dùng benzodiazepin đơn trị liệu không hiệu quả, nhưng có nguy cơ ức chế hô hấp khi sử dụng đồng thời. Carbamazepine, gabapentin hoặc axit valproic (khi không có bệnh gan hoặc mang thai) cũng có thể được sử dụng như một thuốc hỗ trợ cho các thuốc benzodiazepine hoặc khi các thuốc benzodiazepine bị chống chỉ định (1).

Phenothiazines và haloperidol không được khuyến cáo khởi đầu vì chúng có thể làm giảm ngưỡng co giật. Đối với bệnh nhân bị tổn thương gan nặng, một benzodiazepine tác dụng ngắn (lorazepam) hoặc một chất chuyển hóa bằng glucuronidation (oxazepam) được ưu tiên. (CHÚ Ý: Benzodiazepines có thể gây ngộ độc, phụ thuộc thuốc, và hội chứng cai ở bệnh nhân rối loạn sử dụng rượu và do đó không nên tiếp tục sau giai đoạn cai nghiện. Có thể thay thế bằng Carbamazepine 200 mg uống 4 lần một ngày có thể được sử dụng như một sự thay thế và sau đó giảm dần.) Đối với hoạt động cường giao cảm nghiêm trọng hoặc để giảm nhu cầu benzodiazepine, điều trị ngắn hạn (12 đến 48 giờ) với thuốc chẹn beta được chuẩn độ (ví dụ: metoprolol 25 đến 50 mg đường uống hoặc 5 mg đường tĩnh mạch 4 đến 6 tiếng một lần) và clonidine 0,1 đến 0,2 mg đường tĩnh mạch 2 đến 4 tiếng một lần có thể được sử dụng, nhưng chỉ như một thuốc hỗ trợ và chỉ khi thực sự cần thiết.

Co giật, nếu ngắn và đơn độc, không cần điều trị; tuy nhiên, một số bác sĩ thường sử dụng lorazepam từ 1 đến 2 mg IV liều duy nhất để dự phòng cơn động kinh khác. Cơn co giật Lặp đi lặp lại hoặc kéo dài hơn (nghĩa là, > 2 đến 3 phút) cần được điều trị và thường đáp ứng với lorazepam từ 1 đến 3 mg đường tĩnh mạch. Thường xuyên sử dụng phenytoin là không cần thiết và không có hiệu quả. Điều trị ngoại trú với phenytoin ít khi được chỉ định cho bệnh nhân co giật do hội chứng cai rượu khi không có nguyên nhân co giật khác vì động kinh chỉ xảy ra khi stress do cai rượu,do bệnh nhân đang cai rượu hoặc uống nhiều rượu có thể không dùng thuốc chống co giật.

Hoang tưởng có thể gây tử vong và do đó phải được điều trị kịp thời bằng thuốc benzodiazepine IV liều cao, nên được điều trị trong đơn vị hồi sức tích cực. Liều dùng cao hơn và thường xuyên hơn so với hội chứng cai rượu nhẹ. Có thể cần liều benzodiazepine rất cao, và không có liều tối đa hoặc chế độ điều trị cụ thể nào. Diazepam từ 5 đến 10 mg IV hoặc lorazepam từ 1 đến 2 mg IV mỗi 10 phút nếu cần để điều trị hoang tưởng; một số bệnh nhân cần vài trăm miligram trong vài giờ đầu tiên. Ở những bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng, bằng chứng cho thấy phác đồ liều của diazepam bắt đầu từ 10 mg tiêm tĩnh mạch với liều gấp đôi mỗi 10 đến 15 phút cho đến khi bệnh nhân được an thần là có hiệu quả. Bệnh nhân không dùng thuốc benzodiazepin liều cao có thể đáp ứng với phenobarbital 120 đến 240 mg IV mỗi 20 phút khi cần thiết; tuy nhiên, nếu phenobarbital được sử dụng sau các thuốc benzodiazepin, có thể gây ức chế hô hấp đáng kể. Là một thay thế, phenobarbital có thể được sử dụng như là tác nhân đầu tiên.

DT kháng thuốc nặng có thể được điều trị bằng truyền liên tục lorazepam, diazepam, midazolam, propofol hoặc dexmedetomidine, thường kèm theo thở máy. Phải tránh các tác động vật lý để giảm thiểu sự kích cộng hưởng, nhưng bệnh nhân không được phép bỏ trốn, loại bỏ các chất IV, hoặc gây nguy hiểm cho chúng. Truyền tĩnh mạch lượng lớn và phải dùng liều lượng lớn vitamin B và C, đặc biệt là thiamin. Nhiệt độ tăng đáng kể với hoang tưởng là một dấu hiệu tiên đoán xấu.