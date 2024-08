Dung môi dễ bay hơi

Triệu chứng cấp tính của chóng mặt, buồn ngủ, nói lắp, và đi không vững xảy ra sớm. Sự bốc đồng, kích thích và dễ bị kích thích có thể xảy ra. Khi tăng tác động lên hệ thần kinh trung ương lên, ảo tưởng, ảo giác và hoang tưởng sẽ xảy ra. Người dùng cảm thấy khoan khoái, mơ màng, cao hứng trong một thời gian ngắn của giấc ngủ. Mê sảng, lẫn lộn, vụng về, cảm xúc không ổn định, suy nghĩ giảm. Trạng thái ngộ độc có thể kéo dài từ vài phút đến > 1 giờ.

Đột tử có thể là do ngừng thở hoặc tắc nghẽn đường thở do trì trệ thần kinh trung ương hoặc loạn nhịp tim ("đột tử sniffing", có lẽ do cơ tim nhạy cảm).

Một hydrocarbon clo hóa, methylene chloride (dichloromethane), được chuyển hóa thành carbon monoxide và việc hít phải sản phẩm này có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc carbon monoxide chậm; các triệu chứng có thể tồn tại trong một thời gian dài.

Methanol, một dung môi có thể hít vào, có thể gây toan chuyển hóa và tổn thương võng mạc.