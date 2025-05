Một tổng quan Cochrane năm 2003 đã đánh giá 11 thử nghiệm (tổng 645 người tham gia) để đánh giá hiệu quả và sự an toàn của chiết xuất kava trong các thử nghiệm lâm sàng để điều trị lo âu. Phân tích gộp kết luận rằng chiết xuất kava dường như là một lựa chọn hiệu quả để giảm lo âu so với giả dược (1). Nghiên cứu này cũng kết luận rằng tiêu thụ chất bổ sung kava cho 1 đến 24 tuần có vẻ an toàn nhưng cần phải nghiên cứu về an toàn lâu dài. Không rõ làm thế nào các thực phẩm chức năng được sử dụng trong phân tích tổng hợp này đã được chuẩn hóa. Một đánh giá gần đây hơn đã đánh giá 7 thử nghiệm về kava so với giả dược trong điều trị các triệu chứng lo âu, 2 thử nghiệm so với thuốc chống lo âu theo toa và 2 thử nghiệm để đánh giá các biến cố bất lợi bổ sung (2). So với giả dược, kava có khả năng đáp ứng cao hơn trong 3 trong số 7 thử nghiệm và phản ứng tương đương với các loại thuốc chống lo âu được kê đơn. Các biến cố bất lợi không khác nhau giữa các nhóm, bao gồm cả độc tính với gan.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng năm 2013 đã so sánh dịch chiết nước kava với giả dược trong rối loạn lo âu. Sau 8 tuần, 26% số người dùng kava đã thuyên giảm so với 6% số người dùng giả dược. Trong nhóm kava, một số đặc điểm di truyền nhất định (đa hình GABA) có liên quan đến giảm lo âu (3). Tuy nhiên, một thử nghiệm chọn ngẫu nhiên, có đối chứng kéo dài 16 tuần vào năm 2020 (171 đối tượng) đã đánh giá kava trong điều trị chứng rối loạn lo âu toàn thể (4). Nghiên cứu này không tìm thấy sự khác biệt về mức độ giảm lo âu giữa các nhóm, tỷ lệ thuyên giảm lo âu cao hơn ở các nhóm dùng giả dược khi kết luận nghiên cứu và không có bằng chứng về mối liên hệ của đa hình di truyền với mức giảm lo âu. Đáng chú ý là, tình trạng tăng men gan thường xuyên hơn ở nhóm dùng kava, mặc dù những đối tượng này không đáp ứng các tiêu chí về tổn thương gan do kava. Do đó, điều này đặt ra nghi ngờ về việc sử dụng kava cho chứng rối loạn lo âu toàn thể.