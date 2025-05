Chăm sóc da của chi còn lại

Lông mọc ngược và viêm nang lông tuy không nguy hiểm nhưng có thể gây đau đớn và khó chịu đáng kể. Không cạo lông trên phần chi còn lại có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này.

Tăng sản Verrucous là một tình trạng da nghiêm trọng, hiếm gặp của các mô phía xa của chi dưới và trên đầu gối bao gồm các sẩn thô ráp, ban đỏ kết hợp với nhau tạo thành các mảng xơ vữa và mụn cóc. Tình trạng này do sự kết hợp của một ổ lắp chi giả không vừa khít làm chèn ép các tĩnh mạch và mạch bạch huyết, mất sự hồi lưu bình thường của tĩnh mạch và bạch huyết do co cơ và phù nề phụ thuộc ở đầu xa của phần chi còn lại gây ra. Ngày nay, tăng sản mụn cóc rất hiếm vì thiết kế ổ lắp chi giả được cải tiến kết hợp với việc nén các mô ở đầu xa/đầu cuối để tạo áp lực ngược. Nếu rối loạn phát triển, bệnh nhân nên tháo chi giả trong một tuần và điều chỉnh ổ lắp chi giả phù hợp, điều này thường khắc phục được trong vòng 2 tuần đến 4 tuần. Tuy nhiên, rối loạn này có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng nếu không được điều trị. Nếu xuất hiện các nốt sùi giống mụn cóc, bệnh nhân nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tuyến tiền liệt ngay lập tức để được điều chỉnh ổ lắp chi giả.