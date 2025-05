Các tùy chọn cho chi giả

Hai phần trăm (2%) của tất cả các trường hợp cắt cụt là ở mức độ này, vì vậy rất ít bác sĩ chỉnh hình và các nhà trị liệu vật lý có kinh nghiệm với những bệnh nhân này. Trọng lượng của bộ phận giả lớn hơn đáng kể so với bất kỳ bộ phận nào khác và cũng cần chú ý nhiều hơn đến độ khít và hệ thống treo của ổ lắp chi giả. Ngay cả với một bộ phận giả tối ưu, tốc độ đi bộ vẫn chỉ bằng một nửa so với những người không có khuyết tật rõ ràng và mức tiêu hao năng lượng cao hơn 80%. Do những thách thức, sự chấp nhận lâu dài của các chi giả để cắt cụt ở mức này dao động từ 35 đến 45%. Kỳ vọng không hợp lý làm tăng tỷ lệ thải ghép. Kết quả thành công phụ thuộc vào sự hiểu biết thực tế của bệnh nhân về những thách thức và hạn chế; mức độ động lực, sức mạnh cốt lõi, sự cân bằng và phối hợp của họ; và khả năng của chúng để hỗ trợ 100% trọng lượng cơ thể trên chi còn lại từ cắt cụt.