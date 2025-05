Chăm sóc sau phẫu thuật

Hầu hết các bệnh nhân được đặt nội khí quản đều được rút nội khí quản trước khi rời phòng mổ và sớm có thể loại bỏ các chất tiết ra khỏi đường thở. Bệnh nhân không nên rời phòng hồi tỉnh cho đến khi họ có thể làm sạch và bảo vệ đường thở của họ (trừ khi họ sẽ đến một khoa hồi sức tích cực [ICU]). Sau khi đặt nội khí quản, bệnh nhân có phổi và khí quản bình thường có thể bị ho nhẹ trong 24 giờ sau khi rút nội khí quản; đối với những bệnh nhân hút thuốc và những người có tiền sử viêm phế quản, cơn ho sau rút ống nội khí quản sẽ kéo dài hơn. Hầu hết bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, đặc biệt là bệnh nhân hút thuốc và bệnh nhân bị bệnh phổi, đều được hưởng lợi từ máy đo hô hấp khuyến khích.

Khó thở sau phẫu thuật có thể là do đau ngực hoặc các vết mổ ở bụng (khó thở không do thiếu oxy) hoặc do thiếu máu (thiếu oxy huyết - xem thêm Oxy hóa). Thiếu oxy máu thứ phát do suy giảm chức năng phổi thường đi kèm với khó thở, thở nhanh, hoặc cả hai; tuy nhiên, an thần quá mức có thể gây ra thiếu máu cục bộ mà có thế không khó thở, thở nhanh, hoặc cả hai. Do đó, các bệnh nhân an thần phải được theo dõi bằng phép đo oxy máu. Khó thở do thiếu oxy mô có thể do xẹp phổi hoặc, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tiền sử suy tim hoặc bệnh thận mạn tính, do quá tải dịch. Cho dù khó thở do bị thiếu oxy hoặc không phải thiếu oxy được xác định bằng đo oxy máu và khí máu động mạch; X-quang ngực có thể giúp phân biệt tình trạng quá tải dịch tuần hoàn với xẹp phổi.

Chứng khó thở do thiếu oxy được điều trị bằng oxygen. Khó thở không do thiếu oxy có thể được điều trị bằng thuốc giảm lo lắng hoặc thuốc giảm đau.