Bảo mật và HIPAA

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nên thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin liên lạc của họ với bệnh nhân được bảo mật và phù hợp với ưu tiên của bệnh nhân. Ví dụ: các cuộc thảo luận y tế giữa bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân thường nên diễn ra riêng tư hoặc bệnh nhân có thể muốn bác sĩ lâm sàng gọi đến phòng khám của họ hơn là về nhà. Tuy nhiên, trừ khi bệnh nhân phản đối, bác sĩ lâm sàng có thể chia sẻ PHI với người thân trong gia đình của bệnh nhân hoặc ai đó được biết là bạn thân nếu thông tin liên quan đến người đó tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân hoặc thanh toán cho việc chăm sóc và thông tin chỉ giới hạn ở những gì được cần thiết cho việc tham gia của người đó. Các bác sĩ lâm sàng được kỳ vọng sẽ đưa ra phán đoán chuyên môn.

Đại diện cá nhân được ủy quyền của bệnh nhân phải được đối xử giống như bệnh nhân trong việc tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình ra quyết định. Như vậy, người đại diện có quyền truy cập thông tin như nhau và được thực hiện các quyền như nhau về bảo mật thông tin. Tuy nhiên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể hạn chế thông tin hoặc quyền truy cập nếu người đại diện có những lo ngại hợp lý về bạo lực gia đình, lạm dụng hoặc bỏ bê.

Một số thông tin liên lạc không thể giữ bí mật. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đôi khi được luật pháp tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu tiết lộ một số thông tin nhất định, thường là do tình trạng bệnh có thể gây nguy hiểm cho người khác. HIPAA cho phép tiết lộ PHI cho các cơ quan y tế công cộng được ủy quyền hợp pháp để nhận thông tin đó nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh tật, chấn thương hoặc khuyết tật (1). (Xem thêm U.S. Department of Health and Human Services: HIPAA for Professionals: Disclosures for Public Health Activities.) Ví dụ: một số bệnh truyền nhiễm (ví dụ: COVID-19, HIV, giang mai, bệnh lao) phải được báo cáo cho cơ quan y tế công cộng tiểu bang hoặc địa phương. Các dấu hiệu lạm dụng trẻ em và ở nhiều tiểu bang, lạm dụng hoặc bỏ bê người lớn hoặc người cao tuổi thường phải được báo cáo cho các dịch vụ bảo vệ. Ở một số tiểu bang, các tình trạng có thể làm suy giảm nghiêm trọng khả năng lái xe của bệnh nhân, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ hoặc các cơn co giật gần đây, phải được báo cáo cho Bộ Phương tiện Cơ giới.