Балонна тампонада матки — це простий пристрій, виготовлений із звичайних недорогих матеріалів, які можуть зупинити післяпологову кровотечу через розслаблену матку. Він вставляється в матку, наповнений рідиною і працює шляхом стиснення кровоносних судин. У цьому відео показано, як використовувати балонна тампонада матки для післяпологової кровотечі.

У цієї жінки сильна кровотеча. Її матка не стискається, навіть якщо ви її масажували, давали їй ліки для скорочення матки і зробили бімануальне стискання. Розкажіть жінці, що Вам потрібно робити і чому. Запитайте її згоду. Потім помістіть сечовий катетер у сечовий міхур. Виконуйте стискання аорти під час підготовки та введення балонної тампонади матки.

Підготуйте матеріали в комплекті: сечовий катетер, стерильні рукавички, презерватив, стерильна нитку, шприц на 60 мілілітрів, набір для в/в введення та пакет на 500 мілілітрів із рідиною для в/в введення. Вам також знадобляться кільцеві щипці та дзеркало Сімса. Вимийте руки та надягніть стерильні рукавички. Помістіть презерватив на катетер. Потім щільно прив'яжіть мотузку до кінця презерватива.

Подивімося, що знову наближається: розгорніть презерватив над катетером, доки презерватив не буде повністю розгорнутий. Потім, використовуючи стерильну нитку, надійно прив'яжіть кінець презерватива. Розмістіть дзеркало, щоб візуалізувати шийку матки. Потім введіть катетер з презервативом через шийку матки високо в матку. Деякі акушери використовують 2 презерватива для додаткової безпеки.

Під’єднайте катетер до в/в набору, що містить, та пропустіть в/в рідину об’ємом 300-500 мілілітрів. Коли презерватив заповнюється водою, він притискається до внутрішньої частини матки, звідки виникає кровотеча. Тиск зупиняє кровотечу. Надуйте презерватив, доки він не буде видимим у шийці матки. Тепер ‒ згорніть катетер і затисніть його, щоб рідина залишалася всередині. Запишіть кількість використаної рідини та час введення.

Позначте рівень дна матки. Слідкуйте за тим, чи піднімається дно матки за позначку. Це ознака прихованої кровотечі. Якщо після введення балонної тампонади кровотеча не контролюється протягом 15 хвилин, тримайте пристрій на місці та негайно транспортуйте жінку для хірургічного лікування. Якщо кровотеча контролюється, введіть окситоцин у 20 одиниць на 1 літр рідини в/в зі швидкістю 60 крапель на хвилину. Також призначте жінці одноразову дозу антибіотиків для попередження інфекції — або 2 грами ампіциліну в/в АБО 1 грам цефазоліну в/в.

Ретельно стежте за кровотечею жінки, висотою її дна та основними фізіологічними показниками. Через 6 годин і до 24 годин, якщо жінка стабільна, без вагінальних кровотеч і висота її дна на одному рівні, почніть повільно виводити рідину з балона. Щогодини видаляйте 200 мілілітрів. Якщо кровотеча знову починається, наповніть балон. Якщо через 30 хвилин після того, як балон розташувався рівно, більше не буде вагінальних кровотеч, зніміть балон. Продовжуйте спостерігати за жінкою протягом наступних 6 годин.