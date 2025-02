Anorexia Nervosa (https://www.youtube.com/watch?v=OMbpExKKKVo&list=PLY33uf2n4e6Oj4cpUEMnh3_P5xvxS5QCx&index=20) by Osmosis (https://open.osmosis.org/) is licensed under CC-BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).