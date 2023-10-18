Процедура описана лікарем Will Stone, MD, і лікарем Kate Leonard, MD, Резиденція з акушерства й гінекології в Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда; і полковником, лікарем Shad Deering, COL, MD, керівником відділення акушерства й гінекології Університеу охорони здоров'я військовослужбовців США. За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.