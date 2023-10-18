Процедура Кейт Барретт, доктора медицини, і Вілл Стоуна, доктора медицини, ординатури з акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; Бартона Стаата, доктора медицини, Університет силових структур; та Шада Дірінга, полковника, доктора медицини, завідувач кафедри акушерства та гінекології Національного військового медичного центру Волтера Ріда; За підтримки Елізабет Н. Вейсброда, магістра, CMI, Еріка Вілсона, 2LT та Джеймі Бредшоу в Центрі моделювання Вал Г. Хемінга в Університеті силових структур.