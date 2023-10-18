По-перше, розпізнайте сідничне передлежання, коли сідниці з'являються в родових шляхах раніше ніж головка. Досвідчені медпрацівники можуть приймати деяких дітей у прямому або повному сідничному передлежанні. Майте під рукою тканину або хірургічний рушник, а також інші інструменти, що використовуються для звичайних пологів, і підготуйтеся до того, що робити, якщо вагінальні пологи не увінчаються успіхом.

Ця позиція є прямим сідничним передлежанням.

Ця позиція є повним сідничним передлежанням.

А ця позиція є неповним сідничним передлежанням.

Дозвольте витягнути до рівня пупка із зусиллям матері. По можливості робіть це, не торкаючись немовляти. Слід очікувати компресію пуповини та можливе уповільнення розвитку плода.

Щоб витягнути ногу, накладіть шину на медіальну частину стегна паралельно стегнової кістки та проведіть по стегні латерально. Повторіть цю процедуру, щоб посприяти родам іншої ноги.

Обгорніть дитину рушником, поклавши пальці на передні верхні ості клубових кісток, а пальці — на хрестець.

Допомагайте матері під час перейм, застосовуючи легке витягування, щоб допомогти витягнути тіло до рівня лопаток.

Поверніть корпус у будь-якому напрямку, щоб зробити плече переднім. Витягніть передню руку, провівши нею через грудну клітину. Поверніть немовля на 180 градусів у будь-якому напрямку. Витягніть руку, яка тепер спереду тим ж способом, яким діставали першу руку. Перемістіть рушник угору, щоб накрити руки, і поверніть корпус, щоб зробити задню частину передньою.