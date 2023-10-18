Новонароджений, який не дихає при народженні, потребує негайної допомоги. До однієї хвилини після народження — Золотий протокол — дитина повинна добре дихати або Вас слід вентилювати дитину. У цьому відео показані кроки, які допоможуть дитині дихати при народженні.

Завжди будьте готові: Переконайтеся, що місце чисте, добре освітлене та тепле. Витримайте ці матеріали, щоб допомогти дитині дихати під час кожного народження.

Сумка для новонароджених та 2 маски для дитини звичайного розміру та маленької дитини

Пристрій для всмоктування

Шапочка

М’які тканини для сушіння дитини

Стетоскоп

Вимийте руки, а потім перевірте реанімаційне обладнання. Спочатку стисніть мішок і спостерігайте, щоб клапан відкрився та закрився. Потім зробіть ущільнення долонею і стисніть мішок. Ви повинні відчувати тиск до руки — див. мішок, що повторно надувається — і відчуйте повітря, що виходить із вивідного клапана. Потім перевірте всмоктувальний пристрій: стисніть його, заблокуйте кінчик і відпустіть. Він не повинен розширюватися, поки кінчик не вільний.

Золотий протокол починається з народження. Покладіть дитину на живіт матері. Коли ви швидко його висушуєте, ви помічаєте, що він не плакав. Тепер перейдіть на суху тканину. Ви бачите, що він не дихає. Підніміть щелепу дитини та перевірте, чи немає виділень. Потім стимулювати його. Він все ще не дихає. Тепер перемістіть дитину на тверду поверхню. Розташуйте голову, розташуйте маску та щільно закрийте її. Потім запустіть свою вентиляцію.

Давайте знову покажемо ці важливі перші дії більш докладно. Одразу після народження покладіть дитину на живіт матері та запишіть час народження. Швидко та ретельно висушіть голову, тіло, руки та ноги дитини. Сушіння спини може допомогти розпочати дихання дитини. Зверніть увагу, що він ще не плакав. Плаче дитина — це дитина, яка дихає. Щоб підтримувати дитину теплою, замініть її на суху тканину.

Тепер розпочніть кроки, які допоможуть йому дихати. Підніміть щелепу дитини, щоб було легше дихати, а потім перевірте, чи немає виділень. Його ніс і рот прозорі, тому немає потреби в всмоктуванні. Тепер потріть спину дитини кілька разів, щоб стимулювати дихання. Уважно стежте за грудною кліткою — дитина не дихає. Переріжте пуповину зараз, щоб перемістити дитину в окрему зону для вентиляції. Станьте біля голови дитини та піднімати щелепу. Покладіть край маски безпосередньо під рот дитини, а потім прокрутіть його через рот і ніс. Зробіть щільне ущільнення, натиснувши на маску та утримуючи підборіддя. Гладко стисніть пакет. Грудна клітка повинна обережно підніматися з кожним подихом, але тут вона не піднімається.

Тепер виконайте ці кроки, щоб покращити вентиляцію. Спочатку змініть положення голови дитини. Потім нанесіть маску повторно. Знову ж таки, вдихніть. Якщо грудна клітка все ще не піднімається, трохи відкрийте рот і видаліть виділення з рота та носа. Спробуйте ще раз зробити вдих. Якщо ви все ще не бачите рухи грудної клітки, стисніть мішок трохи сильніше, щоб зробити більший вдих.

Тепер — грудна клітка дитини піднімається. Дайте дитині дихати протягом однієї хвилини. Рахуйте вголос «дихання — два — три;», «дихання — два — три». Стисніть мішок на «дихання» та відпустіть його на «два, три». Час від часу дитина задихається. Ці видихи неефективні. Потрібно продовжувати вентиляцію. Після однієї хвилини дихання з хорошим рухом грудної клітки Ваш помічник швидко перевірить частоту серцевих скорочень. Її палець рухається вчасно з ударами серця дитини. Це швидше, ніж частота серцевих скорочень у дорослих, тому це нормально. Продовжуйте вентилювати та спостерігати за власними зусиллями дитини. Припиніть робити вдихи, коли частота серцевих скорочень залишається нормальною, а дитина починає плакати або добре дихати самостійно. Запевніть матір, що її дитина дихає зараз.

Покладіть дитину на грудну клітку матері, шкіру до шкіри та накрийте теплою ковдрою. Підтримання дитини в теплі після реанімації рятує життя! Дитина, яка потребувала реанімації, особливо вразлива в перші години після народження. Перевіряйте дихання та температуру дитини кожні 15 хвилин до першого повного обстеження через 1–2 години після народження. Коли у дитини з'являються сигнали годування, допоможіть матері почати грудне вигодовування.