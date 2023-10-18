Пуповина на шиї дитини при народженні – звичайне явище. Це відбувається приблизно у третині всіх пологів. У цьому відео показано, як керувати туго затягнутою пуповиною на шиї, включаючи демонстрацію прийому, відомого як маневр перекидання.

Багатьох акушерів вчать, що пуповину на шиї потрібно видалити чи затиснути і перерізати до того, як дитина народиться. Вони турбуються, що пуповина затягнеться на шиї або завадить народженню дитини або може відірвати плаценту від стінки матки. Найбільший ризик для дитини становить раннє затискання та перерізання пуповини – до народження дитини. Це перекриває доступ кисню із плаценти. Жінка має сильно тужитися і швидко виштовхнути дитину. Це надзвичайна ситуація. Потім треба бути готовим допомогти дитині почати дихати, якщо треба.

Давайте подивимося, як безпечно впоратися з пуповиною на шиї. Якщо пуповина дитини досить вільна, вона може ковзати її тілом. Або ж пуповині можна просто дати спокій. Вільна пуповина на шиї не заважатиме опусканню та виходу тіла дитини.

Іноді пуповина затягується – як у випадку при народженні на руках і колінах. Або навколо шиї є кілька петель. Тоді подальше опускання тіла дитини може бути обмежене та потрібен інший підхід.

Переконайтеся, що дитина повернулася, потім обережно підштовхніть її голівку до стегна жінки в напрямку, куди повернута дитина. Впевніться, що її ноги широко розведені. Тримайте голівку дитини близько до стегна жінки. Потуги з боку жінки виводять тіло дитини назовні, при цьому голівка залишається близько до стегна. Тепер розмотайте петлі пуповини навколо шиї. Потім висушіть дитину і подбайте про неї звичайним способом.

Ось приклад цього маневру з жінкою в положенні на руках та колінах. Знову таки, зробіть паузу, щоб дитина повернулася. Якщо йде туго, виявляється туго натягнута пуповина. Тепер обережно підштовхніть голівку дитини до стегна жінки в тому напрямку, куди повернута дитина. При виході тіла дитини, тримайте її голівку близько до стегна жінки. Потім розмотайте петлю пуповини навколо її шиї. Така практика запобігає небезпеці раннього затискання пуповини до народження дитини. Вона безпечна, може проводитися незалежно від того, скільки петель пуповини навколо шиї, і може використовуватись у будь-якій родовій позиції. Це також дозволяє дитині отримати перевагу відстроченого затискання пуповини.