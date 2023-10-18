Вказівки щодо введення вакцин дорослим
Параметр
Розмір голки
Коментарі
Шлях введення
Підшкірний
23–25 калібр
Довжина 5/8 дюйма
Голку слід вводити в жирову тканину над трицепсами.
Внутрішньом'язовий
23–25 калібр для ін'єкцій у дельтоподібний м'яз
Довжина голки визначається за статтю та вагою (див. нижче).
За статтю та вагою для внутрішньом'язової ін'єкції
Чоловіки або жінки, < 60 кг
Довжина 5/8–1 дюйм
Голка 5/8 дюйма може використовуватися для внутрішньом'язової ін'єкції в дельтоподібний м'яз лише якщо підшкірна тканина не береться у складку й ін'єкція виконується під кутом 90°.
Жінки, 60–90 кг
Довжина 1–1,5 дюйма
—
Чоловіки, 60–118 кг
Довжина 1–1,5 дюйма
—
Жінки, > 90 кг
Довжина 1,5 дюйма
—
Чоловіки, > 118 кг
Довжина 1,5 дюйма
—