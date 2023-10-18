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Вказівки щодо введення вакцин дорослим

Параметр

Розмір голки

Коментарі

Шлях введення

Підшкірний

23–25 калібр

Довжина 5/8 дюйма

Голку слід вводити в жирову тканину над трицепсами.

Внутрішньом'язовий

23–25 калібр для ін'єкцій у дельтоподібний м'яз

Довжина голки визначається за статтю та вагою (див. нижче).

За статтю та вагою для внутрішньом'язової ін'єкції

Чоловіки або жінки, < 60 кг

Довжина 5/8–1 дюйм

Голка 5/8 дюйма може використовуватися для внутрішньом'язової ін'єкції в дельтоподібний м'яз лише якщо підшкірна тканина не береться у складку й ін'єкція виконується під кутом 90°.

Жінки, 60–90 кг

Довжина 1–1,5 дюйма

Чоловіки, 60–118 кг

Довжина 1–1,5 дюйма

Жінки, > 90 кг

Довжина 1,5 дюйма

Чоловіки, > 118 кг

Довжина 1,5 дюйма

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