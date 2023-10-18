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Типи туляремії

Тип

Частота

Коментар

Ульцерогландулярна

Найчастіше

Первинні вогнища ураження на руках або пальцях із регіонарним лімфаденітом

Тифоїдна*

Часто

Системне захворювання без ознак місця інокуляції або локалізованої інфекції

Окулогландулярна

Нечасто

Кон’юнктивіт із запаленням іпсілатеральних преаурикулярних, піднижньощелепних або шийних лімфатичних вузлів, ймовірно викликаним інокуляцією ока з інфікованого пальця або руки

Гландулярна

Рідко

Регіонарний лімфаденіт, але без первинного вогнища ураження, і часто цервікальна аденопатія, що свідчить про пероральне споживання бактерій

Легенева†

Нечасто

Інфільтрати з асиметричною прикореневою аденопатією, з кров’янистим плевральним випотом або без нього

Орофарингеальна

Рідко

Біль у горлі та цервікальна аденопатія внаслідок споживання зараженої їжі або води

Септицемічна*

Рідко

Тяжке системне захворювання з гіпотензією, гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові та поліорганною дисфункцією

* Також може відбуватися гематогенне поширення в різні органи (наприклад, легені, кістки, перикард, очеревину, серцеві клапани, мозкові оболонки).

† Туляремічна пневмонія може бути первинною або може ускладнювати будь-яку форму туляремії.

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