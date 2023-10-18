Типи туляремії
Тип
Частота
Коментар
Ульцерогландулярна
Найчастіше
Первинні вогнища ураження на руках або пальцях із регіонарним лімфаденітом
Тифоїдна*
Часто
Системне захворювання без ознак місця інокуляції або локалізованої інфекції
Окулогландулярна
Нечасто
Кон’юнктивіт із запаленням іпсілатеральних преаурикулярних, піднижньощелепних або шийних лімфатичних вузлів, ймовірно викликаним інокуляцією ока з інфікованого пальця або руки
Гландулярна
Рідко
Регіонарний лімфаденіт, але без первинного вогнища ураження, і часто цервікальна аденопатія, що свідчить про пероральне споживання бактерій
Легенева†
Нечасто
Інфільтрати з асиметричною прикореневою аденопатією, з кров’янистим плевральним випотом або без нього
Орофарингеальна
Рідко
Біль у горлі та цервікальна аденопатія внаслідок споживання зараженої їжі або води
Септицемічна*
Рідко
Тяжке системне захворювання з гіпотензією, гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), дисемінованим внутрішньосудинним згортанням крові та поліорганною дисфункцією
* Також може відбуватися гематогенне поширення в різні органи (наприклад, легені, кістки, перикард, очеревину, серцеві клапани, мозкові оболонки).
† Туляремічна пневмонія може бути первинною або може ускладнювати будь-яку форму туляремії.