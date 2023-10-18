Шкала седації Рамзі
Клінічний бал
Характеристики пацієнта
1
Притомний; збуджений та/або неспокійний
2
Притомний; співпрацює, орієнтований та спокійний
3
Притомний, однак реагує тільки на команди
4
Сонливий; жива реакція на легке постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул
5
Сонливий; млява реакція на легке постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул
6
Сонливий; відсутність реакції на постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул
За матеріалами Ramsay MA, Savage TM, Simpson B, et al: Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. British Medical Journal 22;2(5920):656–659. doi: 10.1136/bmj.2.5920.656