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Шкала седації Рамзі

Клінічний бал

Характеристики пацієнта

1

Притомний; збуджений та/або неспокійний

2

Притомний; співпрацює, орієнтований та спокійний

3

Притомний, однак реагує тільки на команди

4

Сонливий; жива реакція на легке постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул

5

Сонливий; млява реакція на легке постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул

6

Сонливий; відсутність реакції на постукування по надпереніссю або на гучний звуковий стимул

За матеріалами Ramsay MA, Savage TM, Simpson B, et al: Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. British Medical Journal 22;2(5920):656–659. doi: 10.1136/bmj.2.5920.656

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