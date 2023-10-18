Шкала оцінки порушень функції при ушкодженні спинного мозку*
Рівень
Порушення функції
A
Повне: відсутня рухова функція або чутливість, в тому числі в крижових сегментах S4–S5.
B
Неповне: нижче ураженого неврологічного (спинномозкового) рівня, включаючи крижові сегменти S4–S5, зберігається чутливість, але втрачена рухова функція.
C
Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила більше ніж у половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як < 3.
D
Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила принаймні в половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як ≥ 3.
E
Норма: рухова функція та чутливість в нормі.
* За даними Американської асоціації спінальної травми (ASIA).