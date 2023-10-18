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Шкала оцінки порушень функції при ушкодженні спинного мозку*

Рівень

Порушення функції

A

Повне: відсутня рухова функція або чутливість, в тому числі в крижових сегментах S4–S5.

B

Неповне: нижче ураженого неврологічного (спинномозкового) рівня, включаючи крижові сегменти S4–S5, зберігається чутливість, але втрачена рухова функція.

C

Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила більше ніж у половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як < 3.

D

Неповне: нижче неврологічного рівня зберігається рухова функція, при цьому м'язова сила принаймні в половини основних м'язів нижче неврологічного рівня оцінюється як  3.

E

Норма: рухова функція та чутливість в нормі.

* За даними Американської асоціації спінальної травми (ASIA).

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