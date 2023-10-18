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Шкала збудження-седації Річмонда

Оцінка

Термін

Опис

+4

Войовничий

Хворий явно войовничий або агресивний, становить безпосередню небезпеку для медичного персоналу

+3

Дуже збуджений

Тягне або видаляє трубки і катетери, або має місце агресивна поведінка по відношенню до медичного персоналу

+2

Збуджений

Часті нецілеспрямовану рухи, або десинхронізація пацієнта з апаратом ШВЛ

+1

Неспокійний

Хворий тривожний або боязкий, але рухи не енергійні і не агресивні

0

Контактний, спокійний

-1

Сонливий

Не повністю контактний, але у відповідь на голосовий стимул може на тривалий час (більше 10 секунд) пробуджуватися із зоровим контактом

-2

Легка седація

У відповідь на голосовий стимул ненадовго (менше 10 секунд) прокидається із зоровим контактом

-3

Помірна седація

У відповідь на голосовий стимул відмічається будь-який рух (але не зоровий контакт)

-4

Глибока седація

Відсутність реакції на голосовий стимул, але відмічається будь-який рух у відповідь на фізичну стимуляцію

-5

Не можна пробудити

Відсутність реакції на голос або фізичну стимуляцію

За матеріалами Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002. doi: 10.1164/rccm.2107138

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