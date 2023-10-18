Шкала збудження-седації Річмонда
Оцінка
Термін
Опис
+4
Войовничий
Хворий явно войовничий або агресивний, становить безпосередню небезпеку для медичного персоналу
+3
Дуже збуджений
Тягне або видаляє трубки і катетери, або має місце агресивна поведінка по відношенню до медичного персоналу
+2
Збуджений
Часті нецілеспрямовану рухи, або десинхронізація пацієнта з апаратом ШВЛ
+1
Неспокійний
Хворий тривожний або боязкий, але рухи не енергійні і не агресивні
0
Контактний, спокійний
—
-1
Сонливий
Не повністю контактний, але у відповідь на голосовий стимул може на тривалий час (більше 10 секунд) пробуджуватися із зоровим контактом
-2
Легка седація
У відповідь на голосовий стимул ненадовго (менше 10 секунд) прокидається із зоровим контактом
-3
Помірна седація
У відповідь на голосовий стимул відмічається будь-який рух (але не зоровий контакт)
-4
Глибока седація
Відсутність реакції на голосовий стимул, але відмічається будь-який рух у відповідь на фізичну стимуляцію
-5
Не можна пробудити
Відсутність реакції на голос або фізичну стимуляцію
За матеріалами Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al: The Richmond Agitation-Sedation Scale: Validity and reliability in adult intensive care unit patients. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 166(10)1338–1344, 2002. doi: 10.1164/rccm.2107138