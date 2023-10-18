Можливий вплив ліків на всмоктування або метаболізм вітамінів
Drugs
Effects
Ethanol
Impairs thiamin utilization
Isoniazid
Interferes with niacin and pyridoxine metabolism
Ethanol and oral contraceptives
Inhibit folate absorption
Phenytoin, phenobarbital, primidone, or phenothiazines
In most patients, cause folate (folic acid) deficiency*, probably because hepatic microsomal drug-metabolizing enzymes are affected
Antiseizure drugs (eg, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin)
Can decrease vitamin D metabolism
Aminosalicylic acid, slow-release potassium iodide, colchicine, trifluoperazine, metformin, ethanol, and oral contraceptives
Interfere with absorption of vitamin B12
Oral contraceptives with a high progestin dose
Can cause depression, probably because of metabolically induced tryptophan deficiency
Proton pump inhibitors
Can decrease absorption of vitamin B12, vitamin C, iron, calcium, and magnesium
*Folate supplements may make phenytoin less effective.