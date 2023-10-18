skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Можливий вплив ліків на всмоктування або метаболізм вітамінів

Можливий вплив ліків на всмоктування або метаболізм вітамінів

Drugs

Effects

Ethanol

Impairs thiamin utilization

Isoniazid

Interferes with niacin and pyridoxine metabolism

Ethanol and oral contraceptives

Inhibit folate absorption

Phenytoin, phenobarbital, primidone, or phenothiazines

In most patients, cause folate (folic acid) deficiency*, probably because hepatic microsomal drug-metabolizing enzymes are affected

Antiseizure drugs (eg, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin)

Can decrease vitamin D metabolism

Aminosalicylic acid, slow-release potassium iodide, colchicine, trifluoperazine, metformin, ethanol, and oral contraceptives

Interfere with absorption of vitamin B12

Oral contraceptives with a high progestin dose

Can cause depression, probably because of metabolically induced tryptophan deficiency

Proton pump inhibitors

Can decrease absorption of vitamin B12, vitamin C, iron, calcium, and magnesium

*Folate supplements may make phenytoin less effective.

*Folate supplements may make phenytoin less effective.

Серед цих тем