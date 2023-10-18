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Пеніциліни

Пеніцилін

Шлях уведення

Природні пеніциліни

Пеніцилін G (парентеральний/водний розчин)

Парентерально

Бензатин-пеніцилін G

Парентерально (тільки в/м)

Прокаїн-пеніцилін G

Парентерально

Пеніцилін V калій

Пероральний

Амінопеніциліни

Ампіцилін

Перорально або парентерально

Ампіцилін/сульбактам

Парентерально

Амоксицилін

Пероральний

Амоксицилін/клавуланат

Пероральний

Пеніциліни, резистентні до пеніцилінази (протистафілококові)

Диклоксацилін

Пероральний

Нафцилін

Перорально або парентерально

Оксацилін

Перорально або парентерально

Пеніцилін широкого спектра дії (антипсевдомонадний)

Піперацилін/тазобактам

Парентерально

Серед цих тем