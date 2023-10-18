Пеніциліни
Пеніцилін
Шлях уведення
Природні пеніциліни
Пеніцилін G (парентеральний/водний розчин)
Парентерально
Бензатин-пеніцилін G
Парентерально (тільки в/м)
Прокаїн-пеніцилін G
Парентерально
Пеніцилін V калій
Пероральний
Амінопеніциліни
Ампіцилін
Перорально або парентерально
Ампіцилін/сульбактам
Парентерально
Амоксицилін
Пероральний
Амоксицилін/клавуланат
Пероральний
Пеніциліни, резистентні до пеніцилінази (протистафілококові)
Диклоксацилін
Пероральний
Нафцилін
Перорально або парентерально
Оксацилін
Перорально або парентерально
Пеніцилін широкого спектра дії (антипсевдомонадний)
Піперацилін/тазобактам
Парентерально