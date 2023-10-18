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Нормальний тиск у серці та великих судинах

Тип тиску

Середній (мм рт. ст.)

Діапазон (мм рт. ст.)

Праве передсердя

3

0–8

Правий шлуночок

Піковий систолічний

25

15–30

Кінцевий діастолічний

4

0–8

Легенева артерія

Середнє значення

15

9–16

Піковий систолічний

25

15–30

Кінцевий діастолічний

9

4–14

Оклюзія легеневої артерії (клин легеневої артерії)

Середнє значення

9

2–12

Ліве передсердя

Середнє значення

8

2–12

Хвиля А

10

4–16

Хвиля V

13

6–12

Лівий шлуночок

Піковий систолічний

130

90–140

Кінцевий діастолічний

9

5–12

Плечова артерія

Середнє значення

85

70–150

Піковий систолічний

130

90–140

Кінцевий діастолічний

70

60–90

Адаптовано з Fowler No: Кардіологічний діагноз та лікування, ред. 3. Філадельфія, JB Lippincott, 1980, стор. 11.

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