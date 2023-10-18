Нормальний тиск у серці та великих судинах
Тип тиску
Середній (мм рт. ст.)
Діапазон (мм рт. ст.)
Праве передсердя
3
0–8
Правий шлуночок
Піковий систолічний
25
15–30
Кінцевий діастолічний
4
0–8
Легенева артерія
Середнє значення
15
9–16
Піковий систолічний
25
15–30
Кінцевий діастолічний
9
4–14
Оклюзія легеневої артерії (клин легеневої артерії)
Середнє значення
9
2–12
Ліве передсердя
Середнє значення
8
2–12
Хвиля А
10
4–16
Хвиля V
13
6–12
Лівий шлуночок
Піковий систолічний
130
90–140
Кінцевий діастолічний
9
5–12
Плечова артерія
Середнє значення
85
70–150
Піковий систолічний
130
90–140
Кінцевий діастолічний
70
60–90
Адаптовано з Fowler No: Кардіологічний діагноз та лікування, ред. 3. Філадельфія, JB Lippincott, 1980, стор. 11.