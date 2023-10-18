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Визначення моніторингу серцевого ритму плода

Параметр

Визначення

ЧССП: базовий рівень

Середня ЧССП за 10-хвилинний період, крім періодів великої мінливості (> 25 уд/хв), округлена до найближчого 0 або 5

Має бути ідентифікована протягом ≥ 2 хвилин (але не обов’язково 2 хвилини поспіль)

ЧССП: мінливість

Нерегулярні за амплітудою та частотою коливання базової ЧССП (за винятком прискорень та уповільнень)

Коливання, візуально визначені як амплітуда від максимуму до мінімуму в ударах у хвилину

Прискорення ЧССП: відповідає гестаційному віку

Візуально очевидне різке підвищення ЧСС, < 32 тижнів: максимум ≥ 10 ударів за хвилину > базового рівня ЧССП протягом ≥ 10 секунд

ПТВ ≥ 32 тижнів: максимум ≥ 15 ударів за хвилину > базового рівня ЧССП протягом ≥ 15 секунд

Уповільнення ЧССП: зв'язок із скороченнями матки

Пізнє: тимчасове, поступове зниження ЧССП, що починається після початку скорочення матки і триває ≥ 30 секунд до досягнення свого мінімуму, що настає після піку скорочення

Початок, пік і кінець уповільнення зазвичай наступають пізніше ніж початок, пік і кінець скорочення

Передчасне: тимчасове, поступове зниження ЧССП, що починається приблизно на початку скорочення матки і триває ≥ 30 секунд до досягнення свого мінімуму, що настає приблизно на піку скорочення матки

Початок, пік і кінець уповільнення зазвичай збігаються з початком, піком та кінцем скорочення

Мінливе: тимчасове, різке зниження ЧССП на ≥ 15 ударів за хвилину, яке досягає свого мінімуму через < 30 секунд після початку уповільнення та триває від 15 секунд до 2 хвилин. Уповільнення може бути пов'язане чи не пов'язане зі скороченнями матки

Початок, глибина та тривалість зазвичай варіюються між послідовними скороченнями матки

уд/хв — ударів у хвилину; ПТВ — передбачуваний термін вагітності; ЧССП — частота серцевих скорочень плода.

Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008. doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395

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