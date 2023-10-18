Визначення моніторингу серцевого ритму плода
Параметр
Визначення
ЧССП: базовий рівень
Середня ЧССП за 10-хвилинний період, крім періодів великої мінливості (> 25 уд/хв), округлена до найближчого 0 або 5
Має бути ідентифікована протягом ≥ 2 хвилин (але не обов’язково 2 хвилини поспіль)
ЧССП: мінливість
Нерегулярні за амплітудою та частотою коливання базової ЧССП (за винятком прискорень та уповільнень)
Коливання, візуально визначені як амплітуда від максимуму до мінімуму в ударах у хвилину
Прискорення ЧССП: відповідає гестаційному віку
Візуально очевидне різке підвищення ЧСС, < 32 тижнів: максимум ≥ 10 ударів за хвилину > базового рівня ЧССП протягом ≥ 10 секунд
ПТВ ≥ 32 тижнів: максимум ≥ 15 ударів за хвилину > базового рівня ЧССП протягом ≥ 15 секунд
Уповільнення ЧССП: зв'язок із скороченнями матки
Пізнє: тимчасове, поступове зниження ЧССП, що починається після початку скорочення матки і триває ≥ 30 секунд до досягнення свого мінімуму, що настає після піку скорочення
Початок, пік і кінець уповільнення зазвичай наступають пізніше ніж початок, пік і кінець скорочення
Передчасне: тимчасове, поступове зниження ЧССП, що починається приблизно на початку скорочення матки і триває ≥ 30 секунд до досягнення свого мінімуму, що настає приблизно на піку скорочення матки
Початок, пік і кінець уповільнення зазвичай збігаються з початком, піком та кінцем скорочення
Мінливе: тимчасове, різке зниження ЧССП на ≥ 15 ударів за хвилину, яке досягає свого мінімуму через < 30 секунд після початку уповільнення та триває від 15 секунд до 2 хвилин. Уповільнення може бути пов'язане чи не пов'язане зі скороченнями матки
Початок, глибина та тривалість зазвичай варіюються між послідовними скороченнями матки
уд/хв — ударів у хвилину; ПТВ — передбачуваний термін вагітності; ЧССП — частота серцевих скорочень плода.
Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008. doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395