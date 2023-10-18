Ендотрахеальна інтубація в немовлят
Маса тіла на момент інтубації (кг)
Гестаційний вік (тижнів)
Глибина введення на рівні губ (см)
Розмір ендотрахеальної трубки (діаметр, мм)
0,5–0,6
23–24
5,5
Розмір 2,5: для немовлят < 1 кг або з гестаційним віком < 28 тижнів
0,7–0,8
25–26
6,0
0,9–1,0
27–29
6,5
Розмір 3,0: для немовлят від 1 до 2 кг або з гестаційним віком від 28 до 34 тижнів
1,1–1,4
30–32
7,0
1,5–1,8
33–34
7,5
Розмір 3,5: для немовлят > 2 кг або з гестаційним віком > 34 тижнів
1,9–2,4
35–37
8,0
2,5–3,1
38–40
8,5
3,2–4,2
41–43
9,0
Розмір від 3,5 до 4,0
За даними Kempley ST, Moreiras JW, Petrone FL: Endotracheal tube length for neonatal intubation. Resuscitation 77(3):369-373, 2008. doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.02.002 and from Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed. 8. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.