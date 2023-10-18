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Ендотрахеальна інтубація в немовлят

Маса тіла на момент інтубації (кг)

Гестаційний вік (тижнів)

Глибина введення на рівні губ (см)

Розмір ендотрахеальної трубки (діаметр, мм)

0,5–0,6

23–24

5,5

Розмір 2,5: для немовлят < 1 кг або з гестаційним віком < 28 тижнів

0,7–0,8

25–26

6,0

0,9–1,0

27–29

6,5

Розмір 3,0: для немовлят від 1 до 2 кг або з гестаційним віком від 28 до 34 тижнів

1,1–1,4

30–32

7,0

1,5–1,8

33–34

7,5

Розмір 3,5: для немовлят > 2 кг або з гестаційним віком > 34 тижнів

1,9–2,4

35–37

8,0

2,5–3,1

38–40

8,5

3,2–4,2

41–43

9,0

Розмір від 3,5 до 4,0

За даними Kempley ST, Moreiras JW, Petrone FL: Endotracheal tube length for neonatal intubation. Resuscitation 77(3):369-373, 2008. doi: 10.1016/j.resuscitation.2008.02.002 and from Weiner GM, ed: Textbook of Neonatal Resuscitation, ed. 8. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2021.

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