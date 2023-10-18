skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Вплив опромінення всього організму від зовнішніх джерел радіації або внутрішньої абсорбції

Фаза синдрому

Ознака

Діапазон дози (Гр)*,

1–2

2–6

6–8

8–30

> 30

Продром

Частота виникнення нудоти та блювання

5–50%

50–100%

75–100%

90–100%

100%

Час до появи нудоти та блювання після опромінення

2–6 годин

1–2 години

10–60 хвилин

< 10 хвилин

Хвилини

Тривалість нудоти та блювання

< 24 годин

24–48 годин

< 48 годин

< 48 годин

Н/З (пацієнт помирає протягом < 48 годин)

Ступінь тяжкості й частота діареї

Немає

Від відсутності до легкого ступеня (< 10 %)

Від помірного до тяжкого ступеня (> 10 %)

Тяжкий ступінь (> 95 %)

Тяжкий ступінь (100%)

Час до появи діареї після опромінення

3–8 годин

1–3 години

< 1 години

< 1 години

Ступінь тяжкості й частота головного болю

Незначний

Легкий або помірний ступінь (50%)

Помірний ступінь (80%)

Тяжкий ступінь (80–90%)

Тяжкий ступінь (100%)

Час до появи головного болю після опромінення

4–24 години

3–4 години

1–2 години

< 1 години

Тяжкість підвищення температури тіла

Афебрильний перебіг

Помірне підвищення

Від помірного до тяжкого підвищення

Тяжкий

Тяжкий

Частота підвищення температури тіла

10–100%

100%

100%

100%

Час до появи підвищення температури тіла після опромінення

1–3 години

< 1 години

< 1 години

< 1 години

Функція центральної нервової системи

Порушення відсутні

Порушення когнітивної функції протягом 6–20 годин

Порушення когнітивної функції протягом > 24 годин

При більш високих дозах швидкий розвиток недієздатності

Може бути світлий проміжок тривалістю декілька годин

Атаксія

Судомні напади

Тремор

Загальмованість

Латентний період

Симптоми відсутні

28–31 день

7–28 днів

< 7 днів

Немає

Немає

Розпал хвороби

Клінічні прояви

Незначна або помірна лейкопенія

Втомлюваність

Слабкість

Помірна або тяжка лейкопенія

Пурпура

Крововиливи

Інфекція

Втрата волосся після 3 Гр

Тяжка лейкопенія

Висока температура тіла

Діарея

Блювання

Головокружіння і дезорієнтація

Гіпотензія

Електролітний дисбаланс

Нудота

Блювання

Тяжка діарея

Висока температура тіла

Електролітний дисбаланс

Шок

Н/З (пацієнт помирає протягом < 48 годин)

Синдром домінуючої системи органів

Гемопоетична система

Гемопоетична система

Шлунково-кишковий тракт (клітини слизової)

Шлунково-кишковий тракт (клітини слизової)

Центральна нервова система

Госпіталізація

Амбулаторне спостереження

Від рекомендованої до необхідної

Термінова

Паліативне лікування (тільки симптоматичне)

Паліативне лікування (тільки симптоматичне)

Гостра смертність без медичної допомоги

0–5%

5–100%

95–100%

100%

100%

Гостра смертність із медичною допомогою

0–5%

5–50%

50–100%

100%

100%

Смерть

6–8 тижнів

4–6 тижнів

2–4 тижні

2 дні — 2 тижні

1–2 дні

* 1 рад = 1 сГр; 100 рад = 1 Гр.

Опромінення всього організму дозою до ~1 Гр навряд чи може викликати будь-які симптоми.

Хоча час до початку блювання є швидким і недорогим методом оцінки дози опромінення, його слід використовувати з обережністю, оскільки він є неточним і має високу частоту хибно-позитивних результатів. Точність підвищує додаткова інформація, така як кількість лімфоцитів і подробиці про можливість впливу.

За матеріалами Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3. June 2010.

Серед цих тем