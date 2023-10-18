‡ Хоча час до початку блювання є швидким і недорогим методом оцінки дози опромінення, його слід використовувати з обережністю, оскільки він є неточним і має високу частоту хибно-позитивних результатів. Точність підвищує додаткова інформація, така як кількість лімфоцитів і подробиці про можливість впливу.