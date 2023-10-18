Вплив опромінення всього організму від зовнішніх джерел радіації або внутрішньої абсорбції
Фаза синдрому
Ознака
Діапазон дози (Гр)*, †
1–2
2–6
6–8
8–30
> 30
Продром
Частота виникнення нудоти та блювання
5–50%
50–100%
75–100%
90–100%
100%
Час до появи нудоти та блювання після опромінення‡
2–6 годин
1–2 години
10–60 хвилин
< 10 хвилин
Хвилини
Тривалість нудоти та блювання
< 24 годин
24–48 годин
< 48 годин
< 48 годин
Н/З (пацієнт помирає протягом < 48 годин)
Ступінь тяжкості й частота діареї
Немає
Від відсутності до легкого ступеня (< 10 %)
Від помірного до тяжкого ступеня (> 10 %)
Тяжкий ступінь (> 95 %)
Тяжкий ступінь (100%)
Час до появи діареї після опромінення
—
3–8 годин
1–3 години
< 1 години
< 1 години
Ступінь тяжкості й частота головного болю
Незначний
Легкий або помірний ступінь (50%)
Помірний ступінь (80%)
Тяжкий ступінь (80–90%)
Тяжкий ступінь (100%)
Час до появи головного болю після опромінення
—
4–24 години
3–4 години
1–2 години
< 1 години
Тяжкість підвищення температури тіла
Афебрильний перебіг
Помірне підвищення
Від помірного до тяжкого підвищення
Тяжкий
Тяжкий
Частота підвищення температури тіла
—
10–100%
100%
100%
100%
Час до появи підвищення температури тіла після опромінення
—
1–3 години
< 1 години
< 1 години
< 1 години
Функція центральної нервової системи
Порушення відсутні
Порушення когнітивної функції протягом 6–20 годин
Порушення когнітивної функції протягом > 24 годин
При більш високих дозах швидкий розвиток недієздатності
Може бути світлий проміжок тривалістю декілька годин
Атаксія
Судомні напади
Тремор
Загальмованість
Латентний період
Симптоми відсутні
28–31 день
7–28 днів
< 7 днів
Немає
Немає
Розпал хвороби
Клінічні прояви
Незначна або помірна лейкопенія
Втомлюваність
Слабкість
Помірна або тяжка лейкопенія
Пурпура
Крововиливи
Інфекція
Втрата волосся після 3 Гр
Тяжка лейкопенія
Висока температура тіла
Діарея
Блювання
Головокружіння і дезорієнтація
Гіпотензія
Електролітний дисбаланс
Нудота
Блювання
Тяжка діарея
Висока температура тіла
Електролітний дисбаланс
Шок
Н/З (пацієнт помирає протягом < 48 годин)
Синдром домінуючої системи органів
Гемопоетична система
Гемопоетична система
Шлунково-кишковий тракт (клітини слизової)
Шлунково-кишковий тракт (клітини слизової)
Центральна нервова система
Госпіталізація
Амбулаторне спостереження
Від рекомендованої до необхідної
Термінова
Паліативне лікування (тільки симптоматичне)
Паліативне лікування (тільки симптоматичне)
Гостра смертність без медичної допомоги
0–5%
5–100%
95–100%
100%
100%
Гостра смертність із медичною допомогою
0–5%
5–50%
50–100%
100%
100%
Смерть
6–8 тижнів
4–6 тижнів
2–4 тижні
2 дні — 2 тижні
1–2 дні
* 1 рад = 1 сГр; 100 рад = 1 Гр.
† Опромінення всього організму дозою до ~1 Гр навряд чи може викликати будь-які симптоми.
‡ Хоча час до початку блювання є швидким і недорогим методом оцінки дози опромінення, його слід використовувати з обережністю, оскільки він є неточним і має високу частоту хибно-позитивних результатів. Точність підвищує додаткова інформація, така як кількість лімфоцитів і подробиці про можливість впливу.
За матеріалами Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3. June 2010.