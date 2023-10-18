Вплив деяких ліків на апетит, всмоктування їжі та метаболізм
Drugs
Effect
Alcohol, antihistamines, corticosteroids, dronabinol, insulin, megestrol acetate, mirtazapine, many psychoactive drugs, sulfonylureas, thyroid hormone
Increases appetite
Some antibiotics, bulk agents (methylcellulose, guar gum), cyclophosphamide, digoxin, glucagon, indomethacin, morphine, fluoxetine
Decreases appetite
Orlistat
Decreases absorption of fats
Octreotide, opioids, phenothiazines, second-generation antipsychotics, phenytoin, probenecid, thiazide diuretics, corticosteroids, warfarin
Increases blood glucose levels
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, aspirin, barbiturates, beta-blockers, insulin, monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), oral antihyperglycemic drugs, phenacetin, phenylbutazone, sulfonamides
Decreases blood glucose levels
Aspirin and p-aminosalicylic acid, L-asparaginase, chlortetracycline, colchicine, dextrans, glucagon, niacin, phenindione, statins, sulfinpyrazone, trifluperidol
Decreases blood lipid levels
Adrenal corticosteroids, chlorpromazine, some second-generation antipsychotics, ethanol, growth hormone, oral contraceptives (estrogen-progestin type), thiouracil, vitamin D
Increases blood lipid levels
Chloramphenicol, tetracycline
Decreases protein metabolism