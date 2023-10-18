skip to main content
Вплив деяких ліків на апетит, всмоктування їжі та метаболізм

Drugs

Effect

Alcohol, antihistamines, corticosteroids, dronabinol, insulin, megestrol acetate, mirtazapine, many psychoactive drugs, sulfonylureas, thyroid hormone

Increases appetite

Some antibiotics, bulk agents (methylcellulose, guar gum), cyclophosphamide, digoxin, glucagon, indomethacin, morphine, fluoxetine

Decreases appetite

Orlistat

Decreases absorption of fats

Octreotide, opioids, phenothiazines, second-generation antipsychotics, phenytoin, probenecid, thiazide diuretics, corticosteroids, warfarin

Increases blood glucose levels

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, aspirin, barbiturates, beta-blockers, insulin, monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), oral antihyperglycemic drugs, phenacetin, phenylbutazone, sulfonamides

Decreases blood glucose levels

Aspirin and p-aminosalicylic acid, L-asparaginase, chlortetracycline, colchicine, dextrans, glucagon, niacin, phenindione, statins, sulfinpyrazone, trifluperidol

Decreases blood lipid levels

Adrenal corticosteroids, chlorpromazine, some second-generation antipsychotics, ethanol, growth hormone, oral contraceptives (estrogen-progestin type), thiouracil, vitamin D

Increases blood lipid levels

Chloramphenicol, tetracycline

Decreases protein metabolism

