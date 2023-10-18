Метод оцінки сплутаності свідомості (CAM) для діагностики делірію*
Ознака
Оцінка†
Необхідні функції
Гострий початок та коливання перебігу
Продемонстровано позитивними відповідями на такі запитання:
«Чи змінився психічний стан пацієнта раптово порівняно з вихідним рівнем?»
«Чи змінювалася аномальна поведінка протягом дня (тобто мала тенденцію до початку та зменшення, або збільшувалася чи зменшувалася тяжкість)?»
Неуважність
Продемонстровано позитивною відповіддю на таке запитання:
«Чи були у пацієнта труднощі з концентрацією уваги (наприклад, він легко відволікався або мав труднощі дотримуватися теми обговорення)?»
Одна з наведених нижче функцій є необхідною
Дезорганізоване мислення
Продемонстровано позитивною відповіддю на таке запитання:
«Чи було мислення пацієнта дезорганізованим або непослідовним (наприклад, про що свідчить мовчазна або нерелевантна розмова, незрозумілий або нелогічний потік ідей або непередбачуваний перехід з об'єкта розмови на інший об'єкт)?»
Змінений рівень свідомості
Продемонстровано будь-якою відповіддю, крім «доступний контакту» на таке запитання:
«Як би ви загалом оцінили рівень свідомості цього пацієнта?»
* Діагностика делірію вимагає наявності перших 2 ознак плюс одна з других 2 ознак.
† Ця інформація зазвичай отримується від члена сім’ї або медсестри.