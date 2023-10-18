skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Метод оцінки сплутаності свідомості (CAM) для діагностики делірію*

Ознака

Оцінка†

Необхідні функції

Гострий початок та коливання перебігу

Продемонстровано позитивними відповідями на такі запитання:

«Чи змінився психічний стан пацієнта раптово порівняно з вихідним рівнем?»

«Чи змінювалася аномальна поведінка протягом дня (тобто мала тенденцію до початку та зменшення, або збільшувалася чи зменшувалася тяжкість)?»

Неуважність

Продемонстровано позитивною відповіддю на таке запитання:

«Чи були у пацієнта труднощі з концентрацією уваги (наприклад, він легко відволікався або мав труднощі дотримуватися теми обговорення)?»

Одна з наведених нижче функцій є необхідною

Дезорганізоване мислення

Продемонстровано позитивною відповіддю на таке запитання:

«Чи було мислення пацієнта дезорганізованим або непослідовним (наприклад, про що свідчить мовчазна або нерелевантна розмова, незрозумілий або нелогічний потік ідей або непередбачуваний перехід з об'єкта розмови на інший об'єкт)?»

Змінений рівень свідомості

Продемонстровано будь-якою відповіддю, крім «доступний контакту» на таке запитання:

«Як би ви загалом оцінили рівень свідомості цього пацієнта?»

  • Нормальний = доступний контакту

  • Занадто пильний = насторожений

  • Сонливий, легко пробуджується = млявий

  • Важко розбудити = ступор

  • Не можна розбудити = кома

* Діагностика делірію вимагає наявності перших 2 ознак плюс одна з других 2 ознак.

† Ця інформація зазвичай отримується від члена сім’ї або медсестри.

Серед цих тем