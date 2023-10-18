† Існують обмежені докази ефективності L-карнітину як загального антидоту при гострому передозуванні вальпроєвою кислотою. Однак L-карнітин, ймовірно, буде безпечним, і доцільно розглянути можливість його застосування у пацієнтів зі зниженим рівнем свідомості.