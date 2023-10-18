Загальні специфічні антидоти
Токсин
Антидот
отруєння
N-ацетилцистеїн
Антихолінергічні препарати
Фізостигмін*
Антикоагулянти, пероральні інгібітори фактора Ха (апіксабан, едоксабан, ривароксабан)
Андексанет альфа
Бензодіазепіни
Флумазеніл*
Укус павука «чорна вдова»
Антидот латродектус
Ботулізм
Ботулінічний антитоксин
Бета-блокатори
Глюкагон
В/в ліпідна емульсія
Блокатори кальцієвих каналів
Кальцій
В/в введення інсуліну у високих дозах з в/в введенням глюкози
В/в ліпідна емульсія
Карбамати
Атропін
Пралідоксим хлорид
Укуси змії кроталіну (США)
Полівалентний Fab-імунофіб кроталіноїда (овечий)
Ціанід
Гідроксикобаламін
Комплект антидоту для ціаніду (включає нітрат амілу, нітрит натрію та тіосульфат натрію)
Дабігатран
Ідаруцизумаб
Глікозиди наперстянки (наприклад, дигоксин, дигітоксин, олеандр, наперстянка)
Дигоксин-специфічні Fab-фрагменти
Етилен гліколь
Фомепізол
Етанол
Важкі метали
Хелативні препарати (див. таблицю Вказівки щодо хелативної терапії)
Іонізуюче випромінювання
Калію йодид
Залізо
Дефероксамін
Ізоніазид
Піридоксин (вітамін B6)
Метанол
Фомепізол
Етанол
Засоби, що утворюють метгемоглобін (наприклад, анілінові барвники, деякі місцеві анестетики, нітрати, нітрити, фенацетин, сульфонаміди)
Метиленовий синій
Метотрексат
Лейковорин (фолінова кислота)
Глюкарпідаза (карбоксипептидаза-G2)
Опіоїди
Налоксон
Органічні фосфати
Атропін
Пралідоксим
Опромінення скорпіоном (Centruroides sp)
Centruroides імунний F(ab’)2
Сульфонілсечовина
Октреотид
Талій
Берлінська лазур
Трициклічні антидепресанти
Бікарбонат натрію
Нефракціонований гепарин
Протамін
Вальпроєва кислота
L-карнітин†
Варфарин
Вітамін K
Свіжозаморожена плазма
Концентрат протромбінового комплексу (КПК)
* Використання є суперечливим.
† Існують обмежені докази ефективності L-карнітину як загального антидоту при гострому передозуванні вальпроєвою кислотою. Однак L-карнітин, ймовірно, буде безпечним, і доцільно розглянути можливість його застосування у пацієнтів зі зниженим рівнем свідомості.
Fab = фракціоновані антитіла.