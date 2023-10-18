Загальні механізми резистентності до антибіотиків
Механізм
Приклад
Зниження проникності зовнішньої мембрани
Втрата зовнішньою мембраною D2-порину в резистентної до іміпенему Pseudomonas aeruginosa
Ферментативна інактивація
Утворення бета-лактамаз, які інактивують пеніциліни, резистентними до пеніциліну Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae та Escherichia coli
Утворення ферментів, що інактивують аміноглікозиди, в резистентних до гентаміцину ентерококів
Зміни з боку мішені
Зниження афінності пеніцилін-зв'язувальних білків до бета-лактамних антибіотиків (наприклад, у метицилін-резистентних Staphylococcus aureus [MRSA] і Streptococcus pneumoniae зі зниженою чутливістю до пеніциліну)
Зниження афінності метильованої рибосомної РНК до макролідів, кліндаміцину та хінупристину в MLSB-резистентного S. aureus
Зниження афінності попередника зміненої клітинної стінки до ванкоміцину (наприклад, в Enterococcus faecium)
Зниження афінності ДНК-гірази до фторхінолонів у резистентного до фторхінолонів S. aureus
Підвищення активності ефлюксного насосу для виведення антибіотиків
Підвищений ефлюкс тетрацикліну, макролідів, кліндаміцину або фторхінолонів (наприклад, у S. aureus)
Обхід інгібування антибіотиками та надмірне вироблення субстрату-мішені
Виникнення мутантних бактерій, які можуть існувати за рахунок продуктів (наприклад, тимідину), що присутні в довкіллі, а не тільки продуктів, синтезованих у бактеріях, або які здатні виробляти надлишок субстрату, що є мішенню для препарату, мінімізуючи тим самим його вплив на даний шлях (наприклад, у певних бактерій, що піддаються дії триметоприму/сульфаметоксазолу)
MLSB — макролід, лінкозид, стрептограмін B.