Цефалоспорини
Лікарський препарат
Шлях уведення
Перше покоління
Цефадроксил
Пероральний
Цефазолін
Парентерально
Цефалексин
Пероральний
Цефрадин
Пероральний
Друге покоління
Цефаклор
Пероральний
Цефотетан*
Парентерально
Цефокситин*
Парентерально
Цефпрозил
Пероральний
Цефуроксим
Парентерально або перорально
Третє покоління
Цефдинір
Пероральний
Цефдиторен
Пероральний
Цефіксим
Пероральний
Цефоперазон/сульбактам (недоступний у Сполучених Штатах Америки)
Парентерально
Цефотаксим
Парентерально
Цефподоксим
Пероральний
Цефтазидим
Парентерально
Цефтазидим/авібактам
Парентерально
Цефтибутен
Пероральний
Цефтріаксон
Парентерально
Четверте покоління
Цефепім
Парентерально
Цефалоспорини проти MRSA
Цефтаролін/фосаміл
Парентерально
Цефтобіпрол/медокаріл
Парентерально
Інші цефалоспорини
Цефідерокол
Парентерально
Цефтолозан/тазобактам
Парентерально
* Також класифікується як цефаміцин.
MRSA — метицилін-резистентний золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus).