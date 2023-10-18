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Цефалоспорини

Лікарський препарат

Шлях уведення

Перше покоління

Цефадроксил

Пероральний

Цефазолін

Парентерально

Цефалексин

Пероральний

Цефрадин

Пероральний

Друге покоління

Цефаклор

Пероральний

Цефотетан*

Парентерально

Цефокситин*

Парентерально

Цефпрозил

Пероральний

Цефуроксим

Парентерально або перорально

Третє покоління

Цефдинір

Пероральний

Цефдиторен

Пероральний

Цефіксим

Пероральний

Цефоперазон/сульбактам (недоступний у Сполучених Штатах Америки)

Парентерально

Цефотаксим

Парентерально

Цефподоксим

Пероральний

Цефтазидим

Парентерально

Цефтазидим/авібактам

Парентерально

Цефтибутен

Пероральний

Цефтріаксон

Парентерально

Четверте покоління

Цефепім

Парентерально

Цефалоспорини проти MRSA

Цефтаролін/фосаміл

Парентерально

Цефтобіпрол/медокаріл

Парентерально

Інші цефалоспорини

Цефідерокол

Парентерально

Цефтолозан/тазобактам

Парентерально

* Також класифікується як цефаміцин.

MRSA — метицилін-резистентний золотистий стафілокок (Staphylococcus aureus).

Серед цих тем